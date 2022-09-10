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Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
Tarkan sosyal medya hesabından İzmirlilere seslenerek, "Güzel İzmir, canım İzmir. Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
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tarkan
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İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser veren Tarkan sosyal medya hesabından geceye dair bir paylaşımda bulundu.Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Tarkan, Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiirDün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten,o candan sevginize ve ilginize canlarımmm. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirde-9-eylul-kutlamasi-tunc-soyer-gundogdu-meydanini-paylasti--1061028734.html
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tarkan, izmir, instagram, konser
tarkan, izmir, instagram, konser

Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz

17:59 10.09.2022 (güncellendi: 18:07 10.09.2022)
© Fotoğraf : Instagram/TarkanTarkan İzmir'de
Tarkan İzmir'de - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Fotoğraf : Instagram/Tarkan
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Tarkan sosyal medya hesabından İzmirlilere seslenerek, "Güzel İzmir, canım İzmir. Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz" dedi.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser veren Tarkan sosyal medya hesabından geceye dair bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Tarkan, Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir
Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten,o candan sevginize ve ilginize canlarımmm. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın da konser vereceği 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'ndaki coşkunun ve kalabalığın görüntülerini paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
TÜRKİYE
Kurtuluşunun 100. yılında İzmir'de Tarkan coşkusu
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