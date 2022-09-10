https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkandan-izmir-konseri-paylasimi-ne-yaptik-biz-oyle-ilk-5e-girip-tarihe-gecmisiz-1061051139.html
Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
Tarkan sosyal medya hesabından İzmirlilere seslenerek, "Güzel İzmir, canım İzmir. Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T17:59+0300
2022-09-10T17:59+0300
2022-09-10T18:07+0300
tarkan
türkiye
izmir
instagram
konser
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İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser veren Tarkan sosyal medya hesabından geceye dair bir paylaşımda bulundu.Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Tarkan, Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiirDün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten,o candan sevginize ve ilginize canlarımmm. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirde-9-eylul-kutlamasi-tunc-soyer-gundogdu-meydanini-paylasti--1061028734.html
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tarkan, izmir, instagram, konser
tarkan, izmir, instagram, konser
Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
17:59 10.09.2022 (güncellendi: 18:07 10.09.2022) Abone ol
Tarkan sosyal medya hesabından İzmirlilere seslenerek, "Güzel İzmir, canım İzmir. Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz" dedi.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser veren Tarkan sosyal medya hesabından geceye dair bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Tarkan, Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir
Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten,o candan sevginize ve ilginize canlarımmm. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.