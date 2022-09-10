https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkandan-izmir-konseri-paylasimi-ne-yaptik-biz-oyle-ilk-5e-girip-tarihe-gecmisiz-1061051139.html

Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz

Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz

Tarkan sosyal medya hesabından İzmirlilere seslenerek, "Güzel İzmir, canım İzmir. Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T17:59+0300

2022-09-10T17:59+0300

2022-09-10T18:07+0300

tarkan

türkiye

izmir

instagram

konser

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İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser veren Tarkan sosyal medya hesabından geceye dair bir paylaşımda bulundu.Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Tarkan, Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiirDün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten,o candan sevginize ve ilginize canlarımmm. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirde-9-eylul-kutlamasi-tunc-soyer-gundogdu-meydanini-paylasti--1061028734.html

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