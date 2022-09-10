Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20220910/gaziantepte-toplu-mezar-kazildigini-iddia-eden-kisi-gozaltina-alindi-1061054770.html
Gaziantep’te ‘toplu mezar kazıldığını’ iddia eden kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te ‘toplu mezar kazıldığını’ iddia eden kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada yer alan videoda 'şehitlikte sayısız mezar kazılıyor' iddialarında bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahsın çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T20:48+0300
2022-09-10T20:48+0300
provokatör
toplu mezar
gaziantep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061054841_0:289:415:522_1920x0_80_0_0_7ce60b565db7d7dd20a439e145da40c6.jpg
Sosyal medyada yer alan videoda 'şehitlikte sayısız mezar kazılıyor' iddialarında bulunan şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı çıkan şahsın, provokatör olduğu duyuruldu. Gaziantep'te iş makinaları ile mezar kazma ve boş mezarların bulunduğu görüntüleri ''Gaziantep Şehitlik'te sayısız mezar kazılıyor'' iddiasıyla sosyal medyada paylaşan şahsın M.H. olduğu belirlenirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 'tehdit, hakaret, şantaj, mala zarar verme, kasten yaralama, örgüt kurma hırsızlık, yankesicilik' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasında bulunan M.H.'nin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şahsın kelepçeli fotoğrafını da paylaşan Kardaş, "Gaziantep’te toplu mezar kazılıyor, iddiasında bulunan provokatör yakalandı. Provokatör M.H. isimli şahsın; tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik vb. gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi" ifadelerini kullandı.
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061054841_0:250:415:561_1920x0_80_0_0_eaaac0570f2dddc522c6c237e472b7ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
provokatör, toplu mezar, gaziantep
provokatör, toplu mezar, gaziantep

Gaziantep’te ‘toplu mezar kazıldığını’ iddia eden kişi gözaltına alındı

20:48 10.09.2022
© İHAGaziantep’te ‘şehitlikte toplu mezar kazıldığını’ iddia eden kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te ‘şehitlikte toplu mezar kazıldığını’ iddia eden kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Sosyal medyada yer alan videoda 'şehitlikte sayısız mezar kazılıyor' iddialarında bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahsın çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve provokatör olduğu açıklandı.
Sosyal medyada yer alan videoda 'şehitlikte sayısız mezar kazılıyor' iddialarında bulunan şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı çıkan şahsın, provokatör olduğu duyuruldu.
Gaziantep'te iş makinaları ile mezar kazma ve boş mezarların bulunduğu görüntüleri ''Gaziantep Şehitlik'te sayısız mezar kazılıyor'' iddiasıyla sosyal medyada paylaşan şahsın M.H. olduğu belirlenirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 'tehdit, hakaret, şantaj, mala zarar verme, kasten yaralama, örgüt kurma hırsızlık, yankesicilik' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasında bulunan M.H.'nin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şahsın kelepçeli fotoğrafını da paylaşan Kardaş, "Gaziantep’te toplu mezar kazılıyor, iddiasında bulunan provokatör yakalandı. Provokatör M.H. isimli şahsın; tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik vb. gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала