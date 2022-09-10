https://sputniknews.com.tr/20220910/gaziantepte-toplu-mezar-kazildigini-iddia-eden-kisi-gozaltina-alindi-1061054770.html

Gaziantep’te ‘toplu mezar kazıldığını’ iddia eden kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te ‘toplu mezar kazıldığını’ iddia eden kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada yer alan videoda 'şehitlikte sayısız mezar kazılıyor' iddialarında bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahsın çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T20:48+0300

2022-09-10T20:48+0300

2022-09-10T20:48+0300

provokatör

toplu mezar

gaziantep

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Sosyal medyada yer alan videoda 'şehitlikte sayısız mezar kazılıyor' iddialarında bulunan şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı çıkan şahsın, provokatör olduğu duyuruldu. Gaziantep'te iş makinaları ile mezar kazma ve boş mezarların bulunduğu görüntüleri ''Gaziantep Şehitlik'te sayısız mezar kazılıyor'' iddiasıyla sosyal medyada paylaşan şahsın M.H. olduğu belirlenirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 'tehdit, hakaret, şantaj, mala zarar verme, kasten yaralama, örgüt kurma hırsızlık, yankesicilik' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasında bulunan M.H.'nin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şahsın kelepçeli fotoğrafını da paylaşan Kardaş, "Gaziantep’te toplu mezar kazılıyor, iddiasında bulunan provokatör yakalandı. Provokatör M.H. isimli şahsın; tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik vb. gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi" ifadelerini kullandı.

gaziantep

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provokatör, toplu mezar, gaziantep