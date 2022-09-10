https://sputniknews.com.tr/20220910/diplomatik-kaynaklar-yunan-unsurlarin-turk-ticaret-gemisine-ates-acmasi-uluslararasi-hukuka-aykiri-1061056117.html
Diplomatik kaynaklar: Yunan unsurların Türk ticaret gemisine ateş açması uluslararası hukuka aykırı
Diplomatik kaynaklar: Yunan unsurların Türk ticaret gemisine ateş açması uluslararası hukuka aykırı
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasına dair diplomatik kaynaklar durumun uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T22:45+0300
2022-09-10T22:45+0300
2022-09-10T22:57+0300
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taciz ateşi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada "10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27’de Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyreden Komorlar bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etmiştir. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir" denildi.
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son dakika, yunanistan, türkiye, taciz ateşi
son dakika, yunanistan, türkiye, taciz ateşi
Diplomatik kaynaklar: Yunan unsurların Türk ticaret gemisine ateş açması uluslararası hukuka aykırı
22:45 10.09.2022 (güncellendi: 22:57 10.09.2022) Abone ol
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasına dair diplomatik kaynaklar durumun uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu, Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunularak protesto edildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada "10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27’de Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyreden Komorlar bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etmiştir. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir" denildi.