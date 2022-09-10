https://sputniknews.com.tr/20220910/cem-yilmaz-cok-yasa-tarkan-yalnizca-guzel-seyler-guzeldir-gerisi-bos-1061052183.html

Cem Yılmaz: Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş

Cem Yılmaz: Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş

İzmir'de konser veren Tarkan'a ilişkin olarak paylaşımda bulunan Cem Yılmaz "Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş" dedi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T19:03+0300

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yaşam

türkiye

tarkan

cem yılmaz

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Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konser ile , ücretsiz açık hava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.Komedyen Cem Yılmaz, 'Megastar'ın dün İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 2 milyonu aşkın kişiye verdiği coşkulu konserin ardından bir paylaşım yaptı.Cem Yılmaz Twitter'dan Tarkan'ın coşkulu kutlamasına ilişkin şu mesajı paylaştı:"Çok yaşa Tarkan. Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma,emeği geçen herkese ve tabi ki çoşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir :) gerisi boş :))"

https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkandan-izmir-konseri-paylasimi-ne-yaptik-biz-oyle-ilk-5e-girip-tarihe-gecmisiz-1061051139.html

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