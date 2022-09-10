Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220910/cem-yilmaz-cok-yasa-tarkan-yalnizca-guzel-seyler-guzeldir-gerisi-bos-1061052183.html
Cem Yılmaz: Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş
Cem Yılmaz: Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş
İzmir'de konser veren Tarkan'a ilişkin olarak paylaşımda bulunan Cem Yılmaz "Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş" dedi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T19:03+0300
2022-09-10T19:03+0300
yaşam
türkiye
tarkan
cem yılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061052418_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4782d812675db460a0d75878102e85e6.jpg
Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konser ile , ücretsiz açık hava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.Komedyen Cem Yılmaz, 'Megastar'ın dün İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 2 milyonu aşkın kişiye verdiği coşkulu konserin ardından bir paylaşım yaptı.Cem Yılmaz Twitter'dan Tarkan'ın coşkulu kutlamasına ilişkin şu mesajı paylaştı:"Çok yaşa Tarkan. Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma,emeği geçen herkese ve tabi ki çoşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir :) gerisi boş :))"
https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkandan-izmir-konseri-paylasimi-ne-yaptik-biz-oyle-ilk-5e-girip-tarihe-gecmisiz-1061051139.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061052418_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_aa209fa15adb8c611baec7f4dbff4741.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, tarkan, cem yılmaz
türkiye, tarkan, cem yılmaz

Cem Yılmaz: Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş

19:03 10.09.2022
© AATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AA
Abone olTelegram
İzmir'de konser veren Tarkan'a ilişkin olarak paylaşımda bulunan Cem Yılmaz "Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş" dedi.
Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konser ile , ücretsiz açık hava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.
Komedyen Cem Yılmaz, 'Megastar'ın dün İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 2 milyonu aşkın kişiye verdiği coşkulu konserin ardından bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz Twitter'dan Tarkan'ın coşkulu kutlamasına ilişkin şu mesajı paylaştı:
"Çok yaşa Tarkan. Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma,emeği geçen herkese ve tabi ki çoşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir :) gerisi boş :))"
Tarkan İzmir'de - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
TÜRKİYE
Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: Ne yaptık biz öyle, ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
17:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала