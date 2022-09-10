https://sputniknews.com.tr/20220910/cem-yilmaz-cok-yasa-tarkan-yalnizca-guzel-seyler-guzeldir-gerisi-bos-1061052183.html
Cem Yılmaz: Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş
Cem Yılmaz: Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş
İzmir'de konser veren Tarkan'a ilişkin olarak paylaşımda bulunan Cem Yılmaz "Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş" dedi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T19:03+0300
2022-09-10T19:03+0300
2022-09-10T19:03+0300
yaşam
türkiye
tarkan
cem yılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061052418_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4782d812675db460a0d75878102e85e6.jpg
Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konser ile , ücretsiz açık hava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.Komedyen Cem Yılmaz, 'Megastar'ın dün İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 2 milyonu aşkın kişiye verdiği coşkulu konserin ardından bir paylaşım yaptı.Cem Yılmaz Twitter'dan Tarkan'ın coşkulu kutlamasına ilişkin şu mesajı paylaştı:"Çok yaşa Tarkan. Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma,emeği geçen herkese ve tabi ki çoşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir :) gerisi boş :))"
https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkandan-izmir-konseri-paylasimi-ne-yaptik-biz-oyle-ilk-5e-girip-tarihe-gecmisiz-1061051139.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061052418_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_aa209fa15adb8c611baec7f4dbff4741.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, tarkan, cem yılmaz
türkiye, tarkan, cem yılmaz
Cem Yılmaz: Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş
Abone ol
İzmir'de konser veren Tarkan'a ilişkin olarak paylaşımda bulunan Cem Yılmaz "Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş" dedi.
Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konser ile , ücretsiz açık hava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.
Komedyen Cem Yılmaz, 'Megastar'ın dün İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 2 milyonu aşkın kişiye verdiği coşkulu konserin ardından bir paylaşım yaptı.
Cem Yılmaz Twitter'dan Tarkan'ın coşkulu kutlamasına ilişkin şu mesajı paylaştı:
"Çok yaşa Tarkan. Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma,emeği geçen herkese ve tabi ki çoşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir :) gerisi boş :))"