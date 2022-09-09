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Sırp diplomat Milivojević: Türkiye’yle ikili ilişkiler Sırbistan için son derece önemli
Sırp diplomat Milivojević: Türkiye’yle ikili ilişkiler Sırbistan için son derece önemli
Sırbistanlı diplomat ve uluslararası ilişkiler uzmanı Zoran Milivojević, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretinin sonuçlarını Sputnik için... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T00:46+0300
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Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretinin, iki ülke arasında bölgesel politika ve ekonomideki işbirliğinin giderek güçlendiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Milivojević, bu ziyaretin ayrıca her iki tarafın Rusya’yla ilişkiler ve yaptırım olmak üzere iki önemli konuda aynı görüşte olduğunu gösterdiğini kaydetti.Erdoğan’ın bu ziyaretle, Batı Balkanlarının, Türkiye’nin uzun yıllara dayanan stratejisine uygun olarak çıkar alanında kalmaya devam ettiğini ortaya koyduğunun altını çizen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:İki ülke liderinin ikili ve bölgesel gündemin dışında uluslararası sorunları da ele aldığını anlatan Milivojević, iki konuda liderlerin aynı görüşte olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:Bu ziyaretin kesinlikle Sırp-Türk ilişkilerinin özellikle ekonomide yükselişte olduğunu doğruladığını söyleyen uzman, “İki ülke arasındaki ticaretin 2.5 milyarı geçmesi ve Türkiye’nin ülkemize yatırımları sürdürme niyetinde olduğu çok önemli. Askeri işbirliği de umut verici, bu da ikili ekonomik ilişkileri daha da yüksek seviyeye çıkarıyor. Ankara ile ikili ilişkiler Sırbistan için son derece önemli. Çünkü Sırbistan, Güney ve Orta Avrupa’ya doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarının transitinin yapıldığı bir ülke ve Türkiye, TürkAkım üzerinden sevkiyatlara hiçbir engel oluşturmayacağına garanti verdi” yorumunda bulundu.Türkiye’nin özellikle Sırbistan için rolünün şimdi ve gelecekte son derece önemli olduğunu kaydeden Milivojević, “Görüşmede, tarihsel olarak ikili ilişkilerimizin hiç bu kadar iyi olmadığı dile getirildi. Bu ziyaret bu durumu tespit ediyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-belgrad-kulesini-ziyaret-etti-1060931211.html
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türkiye, sırbistan, balkanlar, recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic
türkiye, sırbistan, balkanlar, recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic
Sırp diplomat Milivojević: Türkiye’yle ikili ilişkiler Sırbistan için son derece önemli
00:46 09.09.2022 (güncellendi: 00:49 09.09.2022) Abone ol
Sırbistanlı diplomat ve uluslararası ilişkiler uzmanı Zoran Milivojević, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretinin sonuçlarını Sputnik için değerlendirdi.
Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretinin, iki ülke arasında bölgesel politika ve ekonomideki işbirliğinin giderek güçlendiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Milivojević, bu ziyaretin ayrıca her iki tarafın Rusya’yla ilişkiler ve yaptırım olmak üzere iki önemli konuda aynı görüşte olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Erdoğan’ın bu ziyaretle, Batı Balkanlarının, Türkiye’nin uzun yıllara dayanan stratejisine uygun olarak çıkar alanında kalmaya devam ettiğini ortaya koyduğunun altını çizen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu bağlamda, liderlerin görüşmesinde bölgesel meseleler hakimdi, Türkiye için önemli olan Bosna-Hersek konusu, Ankara’nın Türkiye-Bosna-Sırbistan üçlü ortaklığı oluşturma yoluyla Bosna-Hersek’teki krizin çözümünde arabulucu rolünü oynama isteği. Böyle bir ortaklığı canlandırmaya duyulan ilgi, Erdoğan’ın Sırbistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden açıkça görülüyor.”
İki ülke liderinin ikili ve bölgesel gündemin dışında uluslararası sorunları da ele aldığını anlatan Milivojević, iki konuda liderlerin aynı görüşte olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Bu konulardan ilki, Rusya’yla ilişkiler ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar. Bu noktada Türkiye ve Sırbistan birbirini anlıyorlar, çünkü bu her iki ülke Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadı ve Türkiye Sırbistan’ın duruşunu anlıyor. Erdoğan’ın, Avrupa Birliği’nin politikasına yönelik kritik eleştirini yinelemesi de çok önemli, çünkü Avrupa Birliği’nin şu anda karşı karşıya olduğu tüm sorunlar, gerçek durumu görmezden gelmenin ve Moskova’ya uygulanan yaptırımların sonucu.”
Bu ziyaretin kesinlikle Sırp-Türk ilişkilerinin özellikle ekonomide yükselişte olduğunu doğruladığını söyleyen uzman, “İki ülke arasındaki ticaretin 2.5 milyarı geçmesi ve Türkiye’nin ülkemize yatırımları sürdürme niyetinde olduğu çok önemli. Askeri işbirliği de umut verici, bu da ikili ekonomik ilişkileri daha da yüksek seviyeye çıkarıyor. Ankara ile ikili ilişkiler Sırbistan için son derece önemli. Çünkü Sırbistan, Güney ve Orta Avrupa’ya doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarının transitinin yapıldığı bir ülke ve Türkiye, TürkAkım üzerinden sevkiyatlara hiçbir engel oluşturmayacağına garanti verdi” yorumunda bulundu.
Türkiye’nin özellikle Sırbistan için rolünün şimdi ve gelecekte son derece önemli olduğunu kaydeden Milivojević, “Görüşmede, tarihsel olarak ikili ilişkilerimizin hiç bu kadar iyi olmadığı dile getirildi. Bu ziyaret bu durumu tespit ediyor” diye ekledi.