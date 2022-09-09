https://sputniknews.com.tr/20220909/sirp-diplomat-milivojevi-turkiyeyle-ikili-iliskiler-sirbistan-icin-son-derece-onemli-1060993922.html

Sırp diplomat Milivojević: Türkiye’yle ikili ilişkiler Sırbistan için son derece önemli

Sırp diplomat Milivojević: Türkiye’yle ikili ilişkiler Sırbistan için son derece önemli

Sırbistanlı diplomat ve uluslararası ilişkiler uzmanı Zoran Milivojević, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretinin sonuçlarını Sputnik için... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T00:46+0300

2022-09-09T00:46+0300

2022-09-09T00:49+0300

dünya

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recep tayyip erdoğan

aleksandr vucic

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Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretinin, iki ülke arasında bölgesel politika ve ekonomideki işbirliğinin giderek güçlendiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Milivojević, bu ziyaretin ayrıca her iki tarafın Rusya’yla ilişkiler ve yaptırım olmak üzere iki önemli konuda aynı görüşte olduğunu gösterdiğini kaydetti.Erdoğan’ın bu ziyaretle, Batı Balkanlarının, Türkiye’nin uzun yıllara dayanan stratejisine uygun olarak çıkar alanında kalmaya devam ettiğini ortaya koyduğunun altını çizen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:İki ülke liderinin ikili ve bölgesel gündemin dışında uluslararası sorunları da ele aldığını anlatan Milivojević, iki konuda liderlerin aynı görüşte olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:Bu ziyaretin kesinlikle Sırp-Türk ilişkilerinin özellikle ekonomide yükselişte olduğunu doğruladığını söyleyen uzman, “İki ülke arasındaki ticaretin 2.5 milyarı geçmesi ve Türkiye’nin ülkemize yatırımları sürdürme niyetinde olduğu çok önemli. Askeri işbirliği de umut verici, bu da ikili ekonomik ilişkileri daha da yüksek seviyeye çıkarıyor. Ankara ile ikili ilişkiler Sırbistan için son derece önemli. Çünkü Sırbistan, Güney ve Orta Avrupa’ya doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarının transitinin yapıldığı bir ülke ve Türkiye, TürkAkım üzerinden sevkiyatlara hiçbir engel oluşturmayacağına garanti verdi” yorumunda bulundu.Türkiye’nin özellikle Sırbistan için rolünün şimdi ve gelecekte son derece önemli olduğunu kaydeden Milivojević, “Görüşmede, tarihsel olarak ikili ilişkilerimizin hiç bu kadar iyi olmadığı dile getirildi. Bu ziyaret bu durumu tespit ediyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-belgrad-kulesini-ziyaret-etti-1060931211.html

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türkiye, sırbistan, balkanlar, recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic