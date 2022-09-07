https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-belgrad-kulesini-ziyaret-etti-1060931211.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T22:05+0300

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türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

belgrad

aleksandar vucic

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte ülkenin en yüksek binası olan Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla birlikte Belgrad Kulesi’ni gezdi. Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. . Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

türkiye

belgrad

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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, belgrad, aleksandar vucic