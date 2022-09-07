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https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-belgrad-kulesini-ziyaret-etti-1060931211.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T22:05+0300
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türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
belgrad
aleksandar vucic
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte ülkenin en yüksek binası olan Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla birlikte Belgrad Kulesi’ni gezdi. Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. . Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
türkiye
belgrad
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, belgrad, aleksandar vucic
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, belgrad, aleksandar vucic

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti

22:05 07.09.2022 (güncellendi: 22:10 07.09.2022)
© İHA-AW707499Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA-AW707499
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kule inşaatında çalışan Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte ülkenin en yüksek binası olan Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla birlikte Belgrad Kulesi’ni gezdi.
Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
© İHA-AW707499Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.
© İHA-AW707499
. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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