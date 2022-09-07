https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-belgrad-kulesini-ziyaret-etti-1060931211.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T22:05+0300
2022-09-07T22:05+0300
2022-09-07T22:10+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
belgrad
aleksandar vucic
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte ülkenin en yüksek binası olan Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla birlikte Belgrad Kulesi’ni gezdi. Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. . Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, belgrad, aleksandar vucic
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, belgrad, aleksandar vucic
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
22:05 07.09.2022 (güncellendi: 22:10 07.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kule inşaatında çalışan Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte ülkenin en yüksek binası olan Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla birlikte Belgrad Kulesi’ni gezdi.
Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.