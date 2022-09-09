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Rusya ve Çin güçleri, Vostok-2022 tatbikatında savaş gemilerini vurma talimi yaptı
Rusya ve Çin güçleri, Vostok-2022 tatbikatında savaş gemilerini vurma talimi yaptı
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya ve Çin ordularının uluslararası Vostok-2022 stratejik tatbikatında savaş gemilerini vurma talimi... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T19:39+0300
2022-09-09T19:39+0300
savunma
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rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
savaş gemisi
tatbikat
ortak tatbikat
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Tatbikatın sonunda yabancı askeri ataşelere brifing veren Fomin, Vostok-2022 tatbikatın ana özelliğinin Rusya ve Çin'e ait hava unsurlarının ve savaş gemilerinin müşterek kullanımı olduğunu vurguladı.Tatbikat kapsamında sözde düşmanın kara, hava ve deniz taarruz gruplarının çökertilmesine yönelik yoğun atışlar yapılması, savunma ve taarruz faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili talimler yapıldığını söyleyen Fomin, Japon Denizi'nin merkezinde sözde düşmana gemi gruplarının imha edildiğinin altını çizdi.Fomin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri ve partner ülkelerden birliklerin ve gözlemcilerin hava kuvvetleri, hava-indirme kuvvetleri uzun menzilli askeri kargo uçakları ile ortak operasyonlar gerçekleştirdiğini de kaydetti.Fomin, tatbikata 31 ülkeden gözlemci katıldığını ekledi.Rusya ve Çin’in yanında Belarus, Hindistan, Suriye ve Kazakistan’ın da dahil olduğu 14 ülkeden 50 bini aşkın askerin katıldığı tatbikat 1 Eylül'de başladı.Tatbikat, Rusya’nın kuzey doğu bölgesindeki çeşitli eğitim alanları ile ülkenin doğu kıyısındaki sularda düzenlendi. 140 jet ve 60 savaş gemisinin de dahil olduğu 5 bin parça askeri teçhizatın yer aldığı tatbikatlar büyük ilgiyle takip edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/putin-cinin-de-yer-aldigi-vostok-2022-tatbikatini-izledi---1060862336.html
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vostok , rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, savaş gemisi, tatbikat, ortak tatbikat
vostok , rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, savaş gemisi, tatbikat, ortak tatbikat

Rusya ve Çin güçleri, Vostok-2022 tatbikatında savaş gemilerini vurma talimi yaptı

19:39 09.09.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVostok-2022
Vostok-2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya ve Çin ordularının uluslararası Vostok-2022 stratejik tatbikatında savaş gemilerini vurma talimi yaptığını belirtti.
Tatbikatın sonunda yabancı askeri ataşelere brifing veren Fomin, Vostok-2022 tatbikatın ana özelliğinin Rusya ve Çin'e ait hava unsurlarının ve savaş gemilerinin müşterek kullanımı olduğunu vurguladı.

Tatbikat kapsamında sözde düşmanın kara, hava ve deniz taarruz gruplarının çökertilmesine yönelik yoğun atışlar yapılması, savunma ve taarruz faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili talimler yapıldığını söyleyen Fomin, Japon Denizi'nin merkezinde sözde düşmana gemi gruplarının imha edildiğinin altını çizdi.

Fomin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri ve partner ülkelerden birliklerin ve gözlemcilerin hava kuvvetleri, hava-indirme kuvvetleri uzun menzilli askeri kargo uçakları ile ortak operasyonlar gerçekleştirdiğini de kaydetti.

Fomin, tatbikata 31 ülkeden gözlemci katıldığını ekledi.

Rusya ve Çin’in yanında Belarus, Hindistan, Suriye ve Kazakistan’ın da dahil olduğu 14 ülkeden 50 bini aşkın askerin katıldığı tatbikat 1 Eylül'de başladı.

Tatbikat, Rusya’nın kuzey doğu bölgesindeki çeşitli eğitim alanları ile ülkenin doğu kıyısındaki sularda düzenlendi. 140 jet ve 60 savaş gemisinin de dahil olduğu 5 bin parça askeri teçhizatın yer aldığı tatbikatlar büyük ilgiyle takip edildi.
Vladimir Putin- Vostok 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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