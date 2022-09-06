https://sputniknews.com.tr/20220906/putin-cinin-de-yer-aldigi-vostok-2022-tatbikatini-izledi---1060862336.html

Putin, Çin'in de yer aldığı Vostok-2022 tatbikatını izledi

Putin, Çin'in de yer aldığı Vostok-2022 tatbikatını izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası Vostok-2022 tatbikatını izlemek için ülkesinin Primorskiy bölgesine gitti. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T14:09+0300

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savunma

rusya

vladimir putin

tatbikat

çin

vostok

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Rusya lideri Putin’in, Vostok-2022 tatbikatını izlemek için gittiği Primorskiy bölgesinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Basına kapalı gerçekleştirilen söz konusu görüşmeden sonra Rusya Devlet Başkanı’nın, Çin dahil 14 ülkenin katıldığı Vostok-2022 tatbikatının son aşamasını izlediği kaydedildi. Rusya ve Çin’in yanında Belarus, Hindistan, Suriye ve Kazakistan’ın da dahil olduğu 14 ülkeden 50 bini aşkın askerin katıldığı tatbikat 1 Eylül’den beri sürüyor. Tatbikat, Rusya’nın kuzey doğu bölgesindeki çeşitli eğitim alanları ile ülkenin doğu kıyısındaki sularda düzenleniyor. 140 jet ve 60 savaş gemisinin de dahil olduğu 5 bin parça askeri teçhizatın yer aldığı tatbikatlar yarın sonlanacak.

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