https://sputniknews.com.tr/20220909/rusya-tahil-anlasmasinin-uzatilip-uzatilmayacagi-rus-tahiliyla-ilgili-kisminin-uygulanmasina-bagli-1061006638.html

Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı, Rus tahılıyla ilgili kısmının uygulanmasına bağlı

Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı, Rus tahılıyla ilgili kısmının uygulanmasına bağlı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna ve Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasına ilişkin tahıl anlaşmasının, söz verildiği gibi... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T12:17+0300

2022-09-09T12:17+0300

2022-09-09T12:18+0300

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rusya

ukrayna

tahıl

andrey rudenko

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, “Tahıl anlaşmasının iki kilit bileşeninin tamamıyla nasıl uygulanacağına ilişkin Birleşmiş Milletler temsilcileri ile Cenevre’de görüşmelerimiz oldu. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir Putin), Ukrayna limanlarından şimdiye dek yeteri kadar gemi çıktıysa bile, anlaşmanın Rus tahılı ve gübresinin ihracatına ilişkin ikinci kısmı ne yazık ki konusunda güçlükler yaşandığını söylediğinde tamamen haklıydı” dedi. “Bu durumu değiştirmek gerekiyor, söz konusu anlaşmanın süresinin dolacağı kasım ayına yaklaşıyoruz” diye devam eden Rudenko, anlaşmasının uzatılmasına ilişkin kararlarını, bu anlaşmanın her parçasının uygulanıp uygulanmadığına bakarak alacaklarını belirtti. Rudenko, “Anlaşmanın nasıl uygulandığına bakacağız. Şu anda anlaşma maalesef en başta planlandığı gibi ve bize Birleşmiş Milletler’in söz verdiği gibi uygulanmıyor” diye ekledi. İstanbul’da temmuz ayında imzalanan tahıl anlaşması, Ukrayna’daki tahılın ülke dışına çıkarılmasının yanında, Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılmasını içeriyordu. Rusya Devlet Başkanı Putin, söz konusu anlaşmanın ülkesini ilgilendiren kısmının yerine getirilmediğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220907/putin-erdogan-ile-ukraynadaki-tahilin-gonderilecegi-ulkelerin-sinirlandirilmasini-gorusebilirim-1060905247.html

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rusya, ukrayna, tahıl, andrey rudenko