https://sputniknews.com.tr/20220909/kremlin-putin-ve-erdogan-semerkantta-tahil-anlasmasini-konusacak--1061011068.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta tahıl anlaşmasını konuşacak

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta tahıl anlaşmasını konuşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant'taki görüşmesi için hazırlıkların... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T12:58+0300

2022-09-09T12:58+0300

2022-09-09T12:58+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

semerkant

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15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yapılması beklenen Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Peskov, "Semerkant'ta yapılmasını beklediğimiz Putin-Erdoğan görüşmesi, mümkün, gerekli ve halihazırda hazırlanıyor. Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi. İstanbul'daki tahıl anlaşmalarının uygulandığını görüyoruz. Bu uygulamanın yoksul ülkelere hiçbir fayda sağlamadığını, zira sadece iki geminin bu ülkelere gönderildiğini de görüyoruz" dedi. Putin ve Erdoğan'ın ele alacağı ilk konunun elbette bu husus olduğunu kaydeden Peskov, Rus gıda ürünlerinin uluslararası piyasalara erişiminin de masada olacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220907/putin-erdogan-ile-ukraynadaki-tahilin-gonderilecegi-ulkelerin-sinirlandirilmasini-gorusebilirim-1060905247.html

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kremlin, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, semerkant