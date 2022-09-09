https://sputniknews.com.tr/20220909/kremlin-putin-ve-erdogan-semerkantta-tahil-anlasmasini-konusacak--1061011068.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta tahıl anlaşmasını konuşacak
Kremlin: Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta tahıl anlaşmasını konuşacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant'taki görüşmesi için hazırlıkların... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T12:58+0300
2022-09-09T12:58+0300
2022-09-09T12:58+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
semerkant
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15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yapılması beklenen Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Peskov, "Semerkant'ta yapılmasını beklediğimiz Putin-Erdoğan görüşmesi, mümkün, gerekli ve halihazırda hazırlanıyor. Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi. İstanbul'daki tahıl anlaşmalarının uygulandığını görüyoruz. Bu uygulamanın yoksul ülkelere hiçbir fayda sağlamadığını, zira sadece iki geminin bu ülkelere gönderildiğini de görüyoruz" dedi. Putin ve Erdoğan'ın ele alacağı ilk konunun elbette bu husus olduğunu kaydeden Peskov, Rus gıda ürünlerinin uluslararası piyasalara erişiminin de masada olacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220907/putin-erdogan-ile-ukraynadaki-tahilin-gonderilecegi-ulkelerin-sinirlandirilmasini-gorusebilirim-1060905247.html
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kremlin, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, semerkant
kremlin, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, semerkant
Kremlin: Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta tahıl anlaşmasını konuşacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant'taki görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını, taraflar Rus gıda ürünlerinin ihracatı da dahil tahıl anlaşmasını konuşacağını belirtti.
15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yapılması beklenen Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında Kremlin'den açıklama geldi.
Peskov, "Semerkant'ta yapılmasını beklediğimiz Putin-Erdoğan görüşmesi, mümkün, gerekli ve halihazırda hazırlanıyor. Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi. İstanbul'daki tahıl anlaşmalarının uygulandığını görüyoruz. Bu uygulamanın yoksul ülkelere hiçbir fayda sağlamadığını, zira sadece iki geminin bu ülkelere gönderildiğini de görüyoruz" dedi.
Putin ve Erdoğan'ın ele alacağı ilk konunun elbette bu husus olduğunu kaydeden Peskov, Rus gıda ürünlerinin uluslararası piyasalara erişiminin de masada olacağını kaydetti.