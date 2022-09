https://sputniknews.com.tr/20220909/kralice-2-elizabethin-olumunun-ardindan-the-crown-dizisinin-yapimina-ara-verildi-1061002244.html

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından: The Crown dizisinin yapımına ara verilecek

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını ve İngiliz kraliyet ailesi içerisinde yaşananları konu alan Netflix dizisi The Crown'ın 6. sezonunun yapımının Kraliçe'nin... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

Variety'nin haberine göre Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını ve İngiliz kraliyet ailesinde yaşananları anlatan The Crown'ın 6. sezonu durduruldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından yeni sezon yapımının durdurulduğunu The Crown'ın yaratıcısı Peter Morgan'a yakın kaynaklar doğrularken, Netflix'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Dizinin 5. sezonu kasımda yayımlanmaya başlayacak. Ancak oyuncu seçimleri yeni tamamlanan bir sonraki sezonun yapımına ara verilmiş olacak. Yeni sezonda Kraliçe 2. Elizabeth'i Imelda Staunton, Prens Philip'i Jonathan Pryce, Prens Charles'ı Dominic West, Prenses Diana'yı Elizabeth Debicki ve Camilla Parker Bowles'u Olivia Williams canlandırıyor olacak. Prens Harry'yi oynaması için Rufus Kampa, Prens William'ı oynaması için de Ed McVey seçilmişti. Sezon hakkında ayrıntılar bilinmese de bu oyuncu seçimlerinden Prenses Diana öldükten sonra, 2000'lerin başının işleneceği tahmin ediliyordu.Kraliçe II. Elizabeth dizi hakkındaki görüşlerini hiç dile getirmemiş olsa da 2016 yılında dizide Kraliçe'yi canlandıran oyuncu Claire Foy, '2. Elizabeth'in diziyi izlemesi fikrinden dahi nefret ettiğini' söylemişti.O tarihte “Gerçek bir insanı oynarken asla hortlak olmak istemezsiniz” diye konuşan Foy, "Bir kişiyi arkasından çekiştirmek istemiyorum. Bir karakteri icat etmek istiyorum. Bu yüzden, diziyi izlemesi fikrinden ve her şeyi aşırı dramatize ettiğimi düşünmesinden nefret ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

