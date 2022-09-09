Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220909/kralice-2-elizabeth-icin-anma-toreni-duzenlendi-1061032437.html
Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenlendi
Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenlendi
İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni yapıldı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T23:18+0300
2022-09-09T23:18+0300
dünya
ingiltere
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
tören
liz truss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061032520_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_32bab29939ed1ed0d7f785c2e4223afd.jpg
Başkent Londra’daki tarihi St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için yapılan törene, halktan da yaklaşık 2 bin kişi katıldı.Çiçeği burnunda Başbakan Liz Truss, İçişleri Bakanı Suella Braverman, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt, ana muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer törenin ardından katedralin arka kapısından ayrıldı.Geniş güvenlik önlemleri alınarak basına kapalı gerçekleştirilen tören sırasında katedralin dışında da çok sayıda kişinin beklediği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220909/kral-3-charles-britanya-halkina-omur-boyu-hizmet-sozu-verdi--1061024860.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061032520_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_0ae9f0dada93cc86c2a0d10fcccb1549.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, tören, liz truss
ingiltere, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, tören, liz truss

Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenlendi

23:18 09.09.2022
© AAİngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni yapıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
Abone olTelegram
İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni yapıldı.
Başkent Londra’daki tarihi St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için yapılan törene, halktan da yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Çiçeği burnunda Başbakan Liz Truss, İçişleri Bakanı Suella Braverman, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt, ana muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer törenin ardından katedralin arka kapısından ayrıldı.
Geniş güvenlik önlemleri alınarak basına kapalı gerçekleştirilen tören sırasında katedralin dışında da çok sayıda kişinin beklediği görüldü.
Kral Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
DÜNYA
Kral olarak kez İngiliz halkına seslenen 3. Charles'tan 'ömür boyu hizmet' sözü
20:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала