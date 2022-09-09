https://sputniknews.com.tr/20220909/kralice-2-elizabeth-icin-anma-toreni-duzenlendi-1061032437.html

Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenlendi

Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenlendi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni yapıldı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T23:18+0300

2022-09-09T23:18+0300

2022-09-09T23:18+0300

dünya

ingiltere

kraliçe elizabeth

kraliçe 2. elizabeth

tören

liz truss

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Başkent Londra’daki tarihi St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için yapılan törene, halktan da yaklaşık 2 bin kişi katıldı.Çiçeği burnunda Başbakan Liz Truss, İçişleri Bakanı Suella Braverman, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt, ana muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer törenin ardından katedralin arka kapısından ayrıldı.Geniş güvenlik önlemleri alınarak basına kapalı gerçekleştirilen tören sırasında katedralin dışında da çok sayıda kişinin beklediği görüldü.

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ingiltere, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, tören, liz truss