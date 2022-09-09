https://sputniknews.com.tr/20220909/kralice-2-elizabeth-icin-anma-toreni-duzenlendi-1061032437.html
Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenlendi
Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenlendi
İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni yapıldı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T23:18+0300
2022-09-09T23:18+0300
2022-09-09T23:18+0300
dünya
ingiltere
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
tören
liz truss
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Başkent Londra’daki tarihi St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için yapılan törene, halktan da yaklaşık 2 bin kişi katıldı.Çiçeği burnunda Başbakan Liz Truss, İçişleri Bakanı Suella Braverman, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt, ana muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer törenin ardından katedralin arka kapısından ayrıldı.Geniş güvenlik önlemleri alınarak basına kapalı gerçekleştirilen tören sırasında katedralin dışında da çok sayıda kişinin beklediği görüldü.
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ingiltere, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, tören, liz truss
ingiltere, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, tören, liz truss
Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenlendi
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İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni yapıldı.
Başkent Londra’daki tarihi St. Paul Katedrali’nde Kraliçe 2. Elizabeth için yapılan törene, halktan da yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Çiçeği burnunda Başbakan Liz Truss, İçişleri Bakanı Suella Braverman, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt, ana muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer törenin ardından katedralin arka kapısından ayrıldı.
Geniş güvenlik önlemleri alınarak basına kapalı gerçekleştirilen tören sırasında katedralin dışında da çok sayıda kişinin beklediği görüldü.