https://sputniknews.com.tr/20220909/kral-3-charles-britanya-halkina-omur-boyu-hizmet-sozu-verdi--1061024860.html

Kral olarak kez İngiliz halkına seslenen 3. Charles'tan 'ömür boyu hizmet' sözü

Kral olarak kez İngiliz halkına seslenen 3. Charles'tan 'ömür boyu hizmet' sözü

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de tahta çıkan Kral 3. Charles, halka 'ömür boyu hizmet' sözü verdi. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T20:05+0300

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dünya

prens charles

ingiltere

buckingham sarayı

kraliçe elizabeth

kraliçe 2. elizabeth

konuşma

kral

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İngiltere'nin yeni hükümdarı 3. Charles, Buckingham'da İngiltere halkına karşı Kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi.Yeni Kralın konuşmasından satır başları şöyle: - Yaklaşık 1 hafta sürenin ardından sevgili annemi toprağa vermek için bir araya geleceğiz. - Kraliçe çok büyük bir adanmışlık gösterdi. Ben de ömrüm yettiği sürece aynısını yapacağım.- (Elizabeth'e) Ailemize ve tüm bu yıllar boyunca özenle hizmet ettiğiniz uluslara olan sevginiz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. Melekler dinlenmeniz için şarkı söylesin.- Sevgili anneciğim, rahmetli babama katılmak için son büyük yolculuğunuza başlarken, sadece şunu söylemek istiyorum: Teşekkür ederim.- Eşim Camilla, Kraliçe olarak görevlerini sürdürecek.- Prens William yeni Galler prensi olacak.- Hayatlarını denizaşırı ülkelerde inşa etmeye devam eden Harry ve Meghan'a sevgilerimi ifade etmek istiyorum.

https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1060981606.html

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prens charles, ingiltere, buckingham sarayı, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, konuşma, kral