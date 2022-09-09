https://sputniknews.com.tr/20220909/isvecte-turk-camisine-tasli-saldiri-1061030339.html
İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı
İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı
İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T21:43+0300
2022-09-09T21:43+0300
2022-09-09T21:43+0300
dünya
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Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi. Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz" dedi.Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220829/isvecte-300-kisiyi-tasiyan-feribot-alev-aldi-1060523405.html
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isveç, türk, cami, saldırı, taş
isveç, türk, cami, saldırı, taş
İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı
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İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı.
Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi.
Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz" dedi.
Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.