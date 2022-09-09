https://sputniknews.com.tr/20220909/isvecte-turk-camisine-tasli-saldiri-1061030339.html

İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı

İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı

İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T21:43+0300

2022-09-09T21:43+0300

2022-09-09T21:43+0300

dünya

isveç

türk

cami

saldırı

taş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061030415_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d8adbfee50681508771b68364cec1a7d.jpg

Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi. Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz" dedi.Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220829/isvecte-300-kisiyi-tasiyan-feribot-alev-aldi-1060523405.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, türk, cami, saldırı, taş