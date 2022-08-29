https://sputniknews.com.tr/20220829/isvecte-300-kisiyi-tasiyan-feribot-alev-aldi-1060523405.html

İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribot alev aldı

İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribot alev aldı

İsveçli yetkililer, içinde 300 kişinin bulunduğu feribotun İsveç kıyılarında alev aldığını açıkladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

isveç

feribot

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'Sten Stenica' adlı ve 300 kişiyi taşıyan feribot İsveç kıyılarında alev aldı. Güvertedeki bir araçta yangın çıktığını belirten yetkililer kurtarma çalışmaları için üç helikopter ve yedi deniz aracının bölgeye sevk edildiğini duyurdu.İlk bilgilere göre ölü veya yaralı haberi gelmezken yangın kontrol altına alındı.

isveç

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isveç, feribot