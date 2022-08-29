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https://sputniknews.com.tr/20220829/isvecte-300-kisiyi-tasiyan-feribot-alev-aldi-1060523405.html
İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribot alev aldı
İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribot alev aldı
İsveçli yetkililer, içinde 300 kişinin bulunduğu feribotun İsveç kıyılarında alev aldığını açıkladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T14:55+0300
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dünya
isveç
feribot
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'Sten Stenica' adlı ve 300 kişiyi taşıyan feribot İsveç kıyılarında alev aldı. Güvertedeki bir araçta yangın çıktığını belirten yetkililer kurtarma çalışmaları için üç helikopter ve yedi deniz aracının bölgeye sevk edildiğini duyurdu.İlk bilgilere göre ölü veya yaralı haberi gelmezken yangın kontrol altına alındı.
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isveç, feribot
isveç, feribot

İsveç'te 300 kişiyi taşıyan feribot alev aldı

14:55 29.08.2022 (güncellendi: 15:07 29.08.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveçli yetkililer, içinde 300 kişinin bulunduğu feribotun İsveç kıyılarında alev aldığını açıkladı.
'Sten Stenica' adlı ve 300 kişiyi taşıyan feribot İsveç kıyılarında alev aldı. Güvertedeki bir araçta yangın çıktığını belirten yetkililer kurtarma çalışmaları için üç helikopter ve yedi deniz aracının bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
İlk bilgilere göre ölü veya yaralı haberi gelmezken yangın kontrol altına alındı.
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