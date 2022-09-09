https://sputniknews.com.tr/20220909/istifa-ettigini-aciklayan-iyi-parti-yozgat-il-baskani-ozisik-disipline-sevk-edildi-1061032261.html

İstifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Özışık disipline sevk edildi

İstifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Özışık disipline sevk edildi

İYİ Parti, görevden alınmasına karşın gerçeğe aykırı olarak istifa ettiğini açıkladığı gerekçesiyle eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık'ın disipline sevk... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T23:06+0300

2022-09-09T23:06+0300

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türkiye

iyi parti

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İYİ Parti, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık'ı disipline sevk ettiİYİ Parti'den yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık hakkında görev değişikliği kararı verildiği, parti genel merkezine defalarca davet edilmesine rağmen Özışık'ın mazeretler sunarak gelmediği bildirildi.'Üzücü ve utanç vericidir'Kararın 5 Eylül'de mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gelen Özışık'a toplantı öncesi Genel Merkez'de tebliğ edildiği kaydedilen açıklamada, "Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan Sayın Özışık, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Özışık ne demişti?Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetmişti:

https://sputniknews.com.tr/20220908/iyi-partide-hdpye-bakanlik-verilebilir-istifasi-1060948618.html

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