https://sputniknews.com.tr/20220908/iyi-partide-hdpye-bakanlik-verilebilir-istifasi-1060948618.html

İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası

İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki göstererek, partisinin il başkanlığı görevinden... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T04:21+0300

2022-09-08T04:21+0300

2022-09-08T04:26+0300

türkiye

gürsel tekin

iyi parti

yozgat

hdp

metin özışık

mustafa kemal atatürk

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060948474_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2a487c148a67e30ed1f83c631194cf80.jpg

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi.Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:Gürsel Tekin ne demişti?CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklinde gelen bir soruya "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.

türkiye

yozgat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürsel tekin, iyi parti, yozgat, hdp, metin özışık, mustafa kemal atatürk, pkk