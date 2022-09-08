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https://sputniknews.com.tr/20220908/iyi-partide-hdpye-bakanlik-verilebilir-istifasi-1060948618.html
İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası
İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki göstererek, partisinin il başkanlığı görevinden... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-08T04:26+0300
türkiye
gürsel tekin
iyi parti
yozgat
hdp
metin özışık
mustafa kemal atatürk
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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi.Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:Gürsel Tekin ne demişti?CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklinde gelen bir soruya "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.
türkiye
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gürsel tekin, iyi parti, yozgat, hdp, metin özışık, mustafa kemal atatürk, pkk
gürsel tekin, iyi parti, yozgat, hdp, metin özışık, mustafa kemal atatürk, pkk

İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası

04:21 08.09.2022 (güncellendi: 04:26 08.09.2022)
© DHAMetin Özışık
Metin Özışık - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© DHA
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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki göstererek, partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:
"Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Gürsel Tekin ne demişti?

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklinde gelen bir soruya "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.
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