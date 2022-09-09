https://sputniknews.com.tr/20220909/iett-soforu-otobusu-kullanirken-cep-telefonuyla-goruntulu-konustu-1061002873.html

İETT şoförü, otobüs kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu

İETT şoförü, otobüs kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu

Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu. Otobüs şoförünü, otobüsteki yolcu cep... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T10:23+0300

2022-09-09T10:23+0300

2022-09-09T10:23+0300

türkiye

trafik

iett

otobüs

otobüs şöförü

kaza

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İETT 303 B hattında, Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan otobüs şoförü, dün saat 14.30 sıralarında, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla görüntülü konuştu.Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu.İETT şoförünün, Büyükçekmece’de dün sabah saatlerinde bir TIR’ın devrildiği kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu, cep telefonu görüşmesi yaptığı arkadaşlarına gösterdiği dikkat çekti.Bazı yolcular şoföre, ‘Sen de kaza yapacaksın, önüne bak’ diyerek tepki gösterdi. Şoförün yaklaşık 2 dakika görüntülü konuşması, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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trafik, iett, otobüs, otobüs şöförü, kaza