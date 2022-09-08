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TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı
TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti meydana gelen TIR kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye, edirne, istanbul
türkiye, edirne, istanbul

TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı

11:17 08.09.2022
© İHATEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı
TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti meydana gelen TIR kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi.
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