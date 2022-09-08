https://sputniknews.com.tr/20220908/tem-otoyolunun-edirne-istikameti-ulasima-kapandi-1060954949.html
TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı
TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti meydana gelen TIR kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T11:17+0300
2022-09-08T11:17+0300
2022-09-08T11:17+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060954804_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4310b43cd561dbfa0458bc6849e49254.jpg
türkiye
edirne
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060954804_128:0:608:360_1920x0_80_0_0_3fa6b03733f8aa4ad7afc3e9c1b94502.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, edirne, istanbul
türkiye, edirne, istanbul
TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti meydana gelen TIR kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi.