Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220909/ibrahim-tatlises-bir-kez-daha-tekerlekli-sandalyeyle-konser-verdi-1060994534.html
İbrahim Tatlıses, bir kez daha tekerlekli sandalyeyle konser verdi
İbrahim Tatlıses, bir kez daha tekerlekli sandalyeyle konser verdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan İbrahim Tatlıses, Muğla’nın ardından Manisa’da da tekerlekli... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T00:55+0300
2022-09-09T00:56+0300
ibrahim tatlıses
tekerlekli sandalya
yaşam
konser
manisa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1060994618_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_0e6397fb0bc34f9b4c865465630735c8.jpg
Geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 'Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri' kapsamında konser verdi.Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önündeki konser alanının saatler öncesinden dolduğu görüldü.Tatlıses, Muğla konserinin ardından Manisa’da da ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak şarkı söyledi.Oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, kaza sonrası hastanede yaşadıklarını anlattı.Tatlıses, "Olaydan 1 buçuk saat sonra baktım bir telefon. Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı arıyor’, dedim Allah Allah nereden duymuş. Meğer tüm dünya duymuş, benim haberim yok. Sonra dedi ki ‘Devlet Bey'in de selamı var, geçmiş olsun dileklerini iletiyor' dedi. Allah ikinizden de razı olsun dedim. Bana en büyük moral oldu. Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım. Yatakları dar abi, 1 metre. Ben ayakları dikeceğim, sabaha kadar yatacağım. Allah Allah, nasıl yatacağım. Hindi gibi oldum, kaçtım direkt eve" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlises-ben-yaptiklarimin-karsiligini-kazadan-cikarak-aldim-1060671466.html
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1060994618_92:0:1508:1062_1920x0_80_0_0_350caf0fafbe65a1f2871160dd4a2493.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibrahim tatlıses, tekerlekli sandalya, konser, manisa
ibrahim tatlıses, tekerlekli sandalya, konser, manisa

İbrahim Tatlıses, bir kez daha tekerlekli sandalyeyle konser verdi

00:55 09.09.2022 (güncellendi: 00:56 09.09.2022)
© İHAİbrahim Tatlıses konser
İbrahim Tatlıses konser - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan İbrahim Tatlıses, Muğla’nın ardından Manisa’da da tekerlekli sandalyeyle konser verdi.
Geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 'Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri' kapsamında konser verdi.
Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önündeki konser alanının saatler öncesinden dolduğu görüldü.
Tatlıses, Muğla konserinin ardından Manisa’da da ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak şarkı söyledi.
Oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, kaza sonrası hastanede yaşadıklarını anlattı.
Tatlıses, "Olaydan 1 buçuk saat sonra baktım bir telefon. Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı arıyor’, dedim Allah Allah nereden duymuş. Meğer tüm dünya duymuş, benim haberim yok. Sonra dedi ki ‘Devlet Bey'in de selamı var, geçmiş olsun dileklerini iletiyor' dedi. Allah ikinizden de razı olsun dedim. Bana en büyük moral oldu. Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım. Yatakları dar abi, 1 metre. Ben ayakları dikeceğim, sabaha kadar yatacağım. Allah Allah, nasıl yatacağım. Hindi gibi oldum, kaçtım direkt eve" dedi.
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
YAŞAM
Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
1 Eylül, 13:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала