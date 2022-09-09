https://sputniknews.com.tr/20220909/ibrahim-tatlises-bir-kez-daha-tekerlekli-sandalyeyle-konser-verdi-1060994534.html

İbrahim Tatlıses, bir kez daha tekerlekli sandalyeyle konser verdi

İbrahim Tatlıses, bir kez daha tekerlekli sandalyeyle konser verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan İbrahim Tatlıses, Muğla’nın ardından Manisa’da da tekerlekli... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

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ibrahim tatlıses

tekerlekli sandalya

yaşam

konser

manisa

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Geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 'Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri' kapsamında konser verdi.Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önündeki konser alanının saatler öncesinden dolduğu görüldü.Tatlıses, Muğla konserinin ardından Manisa’da da ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak şarkı söyledi.Oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, kaza sonrası hastanede yaşadıklarını anlattı.Tatlıses, "Olaydan 1 buçuk saat sonra baktım bir telefon. Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı arıyor’, dedim Allah Allah nereden duymuş. Meğer tüm dünya duymuş, benim haberim yok. Sonra dedi ki ‘Devlet Bey'in de selamı var, geçmiş olsun dileklerini iletiyor' dedi. Allah ikinizden de razı olsun dedim. Bana en büyük moral oldu. Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım. Yatakları dar abi, 1 metre. Ben ayakları dikeceğim, sabaha kadar yatacağım. Allah Allah, nasıl yatacağım. Hindi gibi oldum, kaçtım direkt eve" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlises-ben-yaptiklarimin-karsiligini-kazadan-cikarak-aldim-1060671466.html

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ibrahim tatlıses, tekerlekli sandalya, konser, manisa