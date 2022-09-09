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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/helsinki-6-turkiye-vatandasinin-iadesine-iliskin-ret-karari-degistirilemez-bunu-ankaraya-soyledik-1061016473.html
Helsinki: 6 Türkiye vatandaşının iadesine ilişkin ret kararı değiştirilemez, bunu Ankara'ya söyledik
Helsinki: 6 Türkiye vatandaşının iadesine ilişkin ret kararı değiştirilemez, bunu Ankara'ya söyledik
NATO'nun 28 Haziran Madrid zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliklerini veto etmemesi karşılığı Türkiye'ye verdiği taahhütlere rağmen, Helsinki'den... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T18:10+0300
2022-09-09T18:20+0300
ukrayna krizi
finlandiya
isveç
türkiye
nato
sınırdışı
iade
ret
temyiz
karar
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Finlandiya Adalet Bakanlığı, Ankara'nın, 6 Türkiye vatandaşının iadesine yönelik taleplerinin, daha önce ret yanıtı almasına karşın, yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini aktardı.AFP'ye konuşan Finlandiya Adalet Bakanlığı'nın kıdemli uzmanı Sonja Varpasuo, 'Türkiye'nin taleplerinin terörle ilgili farklı suçları içerdiğini, ancak daha önce alınan kararların kesin olduğunu ve ret yanıtlarının değiştirilmeyeceğini' belirtti.Varpasuo, "Türkiye'ye dosyaların yeniden değerlendirilemeyeceği söylendi" diyerek ekledi: "Adalet Bakanlığı'nın İade Yasasına dayalı olarak verdiği kararlar temyiz edilemez."Adalet Bakanlığı'nın uzmanı, tek istisnanın Türkiye'den daha önce dava konusu olmamış tamamen yeni bir bildirim yapılması durumu olduğunu söyledi. NATO'nun 28 Haziran Madrid zirvesinde Finlandiya-İsveç-Türkiye arasında imzalanan mutabakat muhtırasında şu ifadeler de yer almıştı: "Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye'yle iade ve güvenlik iş birliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdi düzenlemeler yapacaklardır."
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finlandiya, isveç, türkiye, nato, sınırdışı, iade, ret, temyiz, karar

Helsinki: 6 Türkiye vatandaşının iadesine ilişkin ret kararı değiştirilemez, bunu Ankara'ya söyledik

18:10 09.09.2022 (güncellendi: 18:20 09.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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NATO'nun 28 Haziran Madrid zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliklerini veto etmemesi karşılığı Türkiye'ye verdiği taahhütlere rağmen, Helsinki'den daha önce Ankara'nın iade taleplerine verilen ret yanıtlarının değiştirilmeyeceği açıklaması geldi.
Finlandiya Adalet Bakanlığı, Ankara'nın, 6 Türkiye vatandaşının iadesine yönelik taleplerinin, daha önce ret yanıtı almasına karşın, yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini aktardı.
AFP'ye konuşan Finlandiya Adalet Bakanlığı'nın kıdemli uzmanı Sonja Varpasuo, 'Türkiye'nin taleplerinin terörle ilgili farklı suçları içerdiğini, ancak daha önce alınan kararların kesin olduğunu ve ret yanıtlarının değiştirilmeyeceğini' belirtti.
Varpasuo, "Türkiye'ye dosyaların yeniden değerlendirilemeyeceği söylendi" diyerek ekledi: "Adalet Bakanlığı'nın İade Yasasına dayalı olarak verdiği kararlar temyiz edilemez."
Adalet Bakanlığı'nın uzmanı, tek istisnanın Türkiye'den daha önce dava konusu olmamış tamamen yeni bir bildirim yapılması durumu olduğunu söyledi.
NATO'nun 28 Haziran Madrid zirvesinde Finlandiya-İsveç-Türkiye arasında imzalanan mutabakat muhtırasında şu ifadeler de yer almıştı: "Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye'yle iade ve güvenlik iş birliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdi düzenlemeler yapacaklardır."
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