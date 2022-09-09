https://sputniknews.com.tr/20220909/helsinki-6-turkiye-vatandasinin-iadesine-iliskin-ret-karari-degistirilemez-bunu-ankaraya-soyledik-1061016473.html

Helsinki: 6 Türkiye vatandaşının iadesine ilişkin ret kararı değiştirilemez, bunu Ankara'ya söyledik

Helsinki: 6 Türkiye vatandaşının iadesine ilişkin ret kararı değiştirilemez, bunu Ankara'ya söyledik

NATO'nun 28 Haziran Madrid zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliklerini veto etmemesi karşılığı Türkiye'ye verdiği taahhütlere rağmen, Helsinki'den... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T18:10+0300

2022-09-09T18:10+0300

2022-09-09T18:20+0300

ukrayna krizi

finlandiya

isveç

türkiye

nato

sınırdışı

iade

ret

temyiz

karar

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Finlandiya Adalet Bakanlığı, Ankara'nın, 6 Türkiye vatandaşının iadesine yönelik taleplerinin, daha önce ret yanıtı almasına karşın, yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini aktardı.AFP'ye konuşan Finlandiya Adalet Bakanlığı'nın kıdemli uzmanı Sonja Varpasuo, 'Türkiye'nin taleplerinin terörle ilgili farklı suçları içerdiğini, ancak daha önce alınan kararların kesin olduğunu ve ret yanıtlarının değiştirilmeyeceğini' belirtti.Varpasuo, "Türkiye'ye dosyaların yeniden değerlendirilemeyeceği söylendi" diyerek ekledi: "Adalet Bakanlığı'nın İade Yasasına dayalı olarak verdiği kararlar temyiz edilemez."Adalet Bakanlığı'nın uzmanı, tek istisnanın Türkiye'den daha önce dava konusu olmamış tamamen yeni bir bildirim yapılması durumu olduğunu söyledi. NATO'nun 28 Haziran Madrid zirvesinde Finlandiya-İsveç-Türkiye arasında imzalanan mutabakat muhtırasında şu ifadeler de yer almıştı: "Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye'yle iade ve güvenlik iş birliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdi düzenlemeler yapacaklardır."

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finlandiya, isveç, türkiye, nato, sınırdışı, iade, ret, temyiz, karar