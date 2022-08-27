https://sputniknews.com.tr/20220827/helsinkide-toplanan-bir-grup-pkk-sembolleri-ve-ocalan-fotograflariyla-eylem-yapti-1060454513.html

Helsinki'de toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı

Helsinki'de toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de toplanan bir grup, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini istedi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T01:00+0300

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finlandiya

nato

türkiye

pkk

abdullah öcalan

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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini istedi.Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının Finlandiya'da yapılmasına da karşı çıkan grup, gösteride terör örgütü YPG/PKK simgeleri ve Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.Finlandiya Başbakanlık Müşteşarı Jukka Salovaara, bugün yapılacak toplantı için Türk heyetinin Finlandiya’ya geldiğini ve toplantı yeri ile saati hakkında güvenlik nedeniyle bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220620/isvecin-goteborg-kentinde-toplanan-bir-grup-pkk-sembolleri-ve-ocalan-fotograflariyla-eylem-yapti-1057671206.html

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