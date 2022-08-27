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Helsinki'de toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
Helsinki'de toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de toplanan bir grup, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini istedi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T01:00+0300
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finlandiya
nato
türkiye
pkk
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini istedi.Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının Finlandiya'da yapılmasına da karşı çıkan grup, gösteride terör örgütü YPG/PKK simgeleri ve Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.Finlandiya Başbakanlık Müşteşarı Jukka Salovaara, bugün yapılacak toplantı için Türk heyetinin Finlandiya’ya geldiğini ve toplantı yeri ile saati hakkında güvenlik nedeniyle bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220620/isvecin-goteborg-kentinde-toplanan-bir-grup-pkk-sembolleri-ve-ocalan-fotograflariyla-eylem-yapti-1057671206.html
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finlandiya, nato, türkiye, pkk, abdullah öcalan
finlandiya, nato, türkiye, pkk, abdullah öcalan

Helsinki'de toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı

01:00 27.08.2022 (güncellendi: 01:01 27.08.2022)
© AAHelsinki'de toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
Helsinki'de toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de toplanan bir grup, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini istedi.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini istedi.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının Finlandiya'da yapılmasına da karşı çıkan grup, gösteride terör örgütü YPG/PKK simgeleri ve Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.
Finlandiya Başbakanlık Müşteşarı Jukka Salovaara, bugün yapılacak toplantı için Türk heyetinin Finlandiya’ya geldiğini ve toplantı yeri ile saati hakkında güvenlik nedeniyle bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.
İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
POLİTİKA
İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
20 Haziran , 21:40
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