https://sputniknews.com.tr/20220909/erdogandan-balkan-turuna-iliskin-paylasim-balkanlardaki-kardeslerimizin-her-zaman-yanindayiz-1061001969.html

Erdoğan'dan, Balkan turuna ilişkin paylaşım: 'Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Erdoğan'dan, Balkan turuna ilişkin paylaşım: 'Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T10:07+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

balkan

türkiye

hırvatistan

sırbistan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı.Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-birlesik-krallik-halki-ve-hukmetine-en-icten-taziyelerimi-sunuyorum-1060989660.html

balkan

hırvatistan

sırbistan

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recep tayyip erdoğan, balkan, türkiye, hırvatistan, sırbistan