https://sputniknews.com.tr/20220909/erdogandan-balkan-turuna-iliskin-paylasim-balkanlardaki-kardeslerimizin-her-zaman-yanindayiz-1061001969.html
Erdoğan'dan, Balkan turuna ilişkin paylaşım: 'Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız'
Erdoğan'dan, Balkan turuna ilişkin paylaşım: 'Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T10:07+0300
2022-09-09T10:07+0300
2022-09-09T10:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
balkan
türkiye
hırvatistan
sırbistan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı.Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-birlesik-krallik-halki-ve-hukmetine-en-icten-taziyelerimi-sunuyorum-1060989660.html
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recep tayyip erdoğan, balkan, türkiye, hırvatistan, sırbistan
recep tayyip erdoğan, balkan, türkiye, hırvatistan, sırbistan
Erdoğan'dan, Balkan turuna ilişkin paylaşım: 'Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı.
Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.