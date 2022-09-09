https://sputniknews.com.tr/20220909/chp-lideri-kilicdaroglu-ailesiyle-birlikte-izmirdeki-kutlamalara-katildi-siyaset-bir-yere-kadar-1061033723.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte İzmir'deki kutlamalara katıldı: Siyaset bir yere kadar
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte İzmir'deki kutlamalara katıldı: Siyaset bir yere kadar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu ile birlikte İzmir'de düzenlenen Tarkan konserine katıldı. Konser alanından fotoğraf paylaşan... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T23:40+0300
2022-09-09T23:40+0300
2022-09-09T23:50+0300
türkiye
tarkan
izmir
kurtuluş savaşı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında yapılan etkinlikten bir fotoğraf paylaştı.Eşi ve torunuyla Tarkan'ın konserine katıldığını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirde-9-eylul-kutlamasi-tunc-soyer-gundogdu-meydanini-paylasti--1061028734.html
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tarkan, izmir, kurtuluş savaşı
tarkan, izmir, kurtuluş savaşı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte İzmir'deki kutlamalara katıldı: Siyaset bir yere kadar
23:40 09.09.2022 (güncellendi: 23:50 09.09.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu ile birlikte İzmir'de düzenlenen Tarkan konserine katıldı. Konser alanından fotoğraf paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyaset bir yere kadar" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında yapılan etkinlikten bir fotoğraf paylaştı.
Eşi ve torunuyla Tarkan'ın konserine katıldığını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik...