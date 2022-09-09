https://sputniknews.com.tr/20220909/chp-lideri-kilicdaroglu-ailesiyle-birlikte-izmirdeki-kutlamalara-katildi-siyaset-bir-yere-kadar-1061033723.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte İzmir'deki kutlamalara katıldı: Siyaset bir yere kadar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte İzmir'deki kutlamalara katıldı: Siyaset bir yere kadar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu ile birlikte İzmir'de düzenlenen Tarkan konserine katıldı. Konser alanından fotoğraf paylaşan... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T23:40+0300

2022-09-09T23:40+0300

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türkiye

tarkan

izmir

kurtuluş savaşı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında yapılan etkinlikten bir fotoğraf paylaştı.Eşi ve torunuyla Tarkan'ın konserine katıldığını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirde-9-eylul-kutlamasi-tunc-soyer-gundogdu-meydanini-paylasti--1061028734.html

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tarkan, izmir, kurtuluş savaşı