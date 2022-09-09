https://sputniknews.com.tr/20220909/cem-muhammet-sagligina-kavustu-ziyarete-gelen-rektor-ozkan-ile-masa-tenisi-oynadi-1061009162.html

Cem Muhammet sağlığına kavuştu, ziyarete gelen Rektör Özkan ile masa tenisi oynadı

Cem Muhammet sağlığına kavuştu, ziyarete gelen Rektör Özkan ile masa tenisi oynadı

Rektör Özkan, Bursa’da çöp evde bitkin halde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 9 yaşındaki Cem Muhammet’i ziyaret etti... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T12:29+0300

2022-09-09T12:29+0300

2022-09-09T12:33+0300

bursa

türkiye

çöp

masa tenisi

çocuk

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa’da uygunsuz koşullarda yaşadığı çöp evde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi yapılan 9 yaşındaki Cem Muhammet’i devlet koruması altında kaldığı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi’nde ziyaret etti. Rektör Özkan’a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti. Cem Muhammet ve devlet koruması altındaki çocuklarla zaman geçiren Rektör Özkan, çocuklarla sohbet edip masa tenisi oynadı.Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem Muhammet’te gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu söyledi:Koruyucu ailelik çağrısıAntalya Çocuk Evleri Sitesi’ndeki koruma altındaki çocukların da Cem Muhammet’e arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, “Cem Muhammet ile birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var. Bu da ancak bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da koruyucu ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi” açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen koruyucu ailelik sistemine yönelik devlet tarafından önemli teşvikler verildiğini vurgulayan Rektör Özkan, “Devletimiz, çocukların eğitim masrafları, servis ücreti gibi birçok konuda destek veriyor. Bu anlamda ailelere de ciddi bir maddi külfet oluşturmuyor. Velayet anlamında bir sorumluluğu da yok. Devletimizin ailelerden tek beklentisi çocuklarımıza sıcak bir aile ortamı sağlamaları” şeklinde konuştu.Dünyanın ilk kadavradan rahim nakline imza atan ekipte olan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Rahim nakli konusunda çok sayıda talep geliyor. Birçok insan, çocuk hasreti olan birçok insan var. Madem kendi çocukları olamıyor, neden koruyucu aileliği değerlendirmesinler? En azından Çocuk Evleri Sitesi’ne gelerek burada çocuklarla bir araya gelsinler. Çok özel çocuklarımız var. Sadece çocuğu olmayanlar değil, herkesin gelip görmesi, koruyucu aileliği düşünmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/cop-evde-bulunan-cem-muhammed-olayinda-iki-ogretmene-sorusturma-1060029933.html

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