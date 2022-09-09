https://sputniknews.com.tr/20220909/abdden-ypgye-tanksavar-egitimi-bunlar-kime-karsi-kullanilacak-tanki-olmayan-iside-karsi-mi-1061019251.html

ABD’den YPG’ye tanksavar eğitimi: ‘Bunlar kime karşı kullanılacak? Tankı olmayan IŞİD’e karşı mı?’

ABD’den YPG’ye tanksavar eğitimi: ‘Bunlar kime karşı kullanılacak? Tankı olmayan IŞİD’e karşı mı?’

Türkiye’nin YPG terör örgütüne operasyonunun gündemde olduğu günlerde ABD’nin bölgedeki örgüt üyelerine eğitimi devam ediyor. Özellikle tanksavar silahları... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T16:16+0300

2022-09-09T16:16+0300

2022-09-09T16:16+0300

görüş

abd

ceyhun bozkurt

türkiye

recep tayyip erdoğan

eğitim

ypg

pyd/ypg

terör örgütü

işid

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Türkiye’nin en uzun sınır olan Suriye’de, Türkiye’yi hedef alan ve ABD tarafından silahlandırılan ve eğitilen YPG varlığı devam ediyor. Sınırın büyük bir kısmı örgütün kontrolünde bulunurken Agence France-Presse (AFP), 7 Eylül’de, Türkiye sınırına kuş uçuşu 4,5 kilometre mesafede bulunan Derik'ten ABD’nin YPG’ye verdiği eğitimlerin görüntülerini yayınladı. Üstelik bu görüntülerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın örgütü yönelik operasyon sinyali verdiği dönemde gelmesi de dikkat çekti.AFP’nin servis ettiği görüntülerde Amerikan askerlerinin Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu'nda yer alan birlikleri ile YPG'lileri eğittiği görülüyor. ‘Tatbikat’ olarak açıklanan ve Derik'ten çekilen görüntülerde ABD ordusuna ait Bradley zırhlı araçları ve mayına karşı üretilen MRAP zırhlı araçları göze çarpıyor. IŞİD’e karşı kurulan Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamındaki tatbikatta Amerikan askerlerinin YPG'lilere Javelin ve İsveç üretimi AT4 tanksavar füzeleriyle eğitim vermesi de dikkat çekiyor. Önemli nokta ise Suriye’de neredeyse varlığı sona eren IŞİD’in elinde tank olmadığı biliniyor.‘Bu tanksavar sistemleri kime ya da kimlere karşı kullanılacak?’Peki, YPG’lilere bu eğitimler kime karşı veriliyor? NATO müttefiki olan ABD’nin hedefinde Türkiye olan YPG’ye bu eğitimleri vermesi ne anlama geliyor?Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt bu konuda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, ABD’nin YPG’ye verdiği Javelin eğitimini 3 maddede yorumladı:‘PYD temizlenirse, ABD Suriye topraklarından gitmek zorunda kalacak’“Mesaj çok net bir şekilde Türkiye’ye yönelik” diye devam eden SuperHaber yazarı Bozkurt, şunları söyledi:‘Ortak bir mücadele yöntemi, çok daha etkili olacak’Suriye’de ABD ve YPG’ye karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de değerlendiren Bozkurt, “Elbette ortak bir mücadele yöntemi, çok daha etkili olacak. Bu çerçevede bir kanala girildi. Türkiye iletişime soğuk yaklaşmıyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer katılırsa, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında Rusya lideri Putin’le bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye-Suriye-Rusya ortak mücadelesi mutlaka gündeme gelecektir. Ancak bazı engeller olduğunu söylemek gerekiyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiyle bazı başıbozuk gruplar, provokasyonlarla bu iletişimi önlemeye çabalayacaktır. Çünkü bunların içinde bazı istihbarat servislerinin varlığı olduğu biliniyor. Ayrıca Şam yönetiminin terör grupları haricinde, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan ve siyasi çözüm isteyen muhalifleri ‘terör örgütü’ olarak görmesi de iki ülke arasında ciddi bir problem. Çünkü bu durum, siyasi çözümü de engelliyor. Siyasi çözüm tıkanıklığı açılmayınca da başta PYD ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleri Suriye coğrafyasında ABD ve müttefikleri desteğiyle cirit atmaya devam ediyor. Ortak bir nokta bulunur ve mücadele geliştirilirse, Suriye’nin toprak bütünlüğü için ABD ve aparatlarına karşı mücadele elbette daha etkili olur” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220909/erdogan-programlar-el-verirse-kralice-2-elizabethin-cenaze-torenine-katilacagim-1061014530.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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abd, ceyhun bozkurt, türkiye, recep tayyip erdoğan, eğitim, ypg, pyd/ypg, terör örgütü, işid, deaş, turan salcı, nato, amerika