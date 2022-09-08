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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/ziraat-odasi-baskani-sadece-kumlucada-500den-fazla-ciftci-uretim-yapmayi-birakti-1060981320.html
Ziraat Odası Başkanı: Sadece Kumluca’da 500’den fazla çiftçi üretim yapmayı bıraktı
Ziraat Odası Başkanı: Sadece Kumluca’da 500’den fazla çiftçi üretim yapmayı bıraktı
Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, çiftçiliği bırakan yüzlerce insana dikkat çekti. Kökçe, "Bu yıl sadece Kumluca’da benim bildiğim, 500’ün... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T20:32+0300
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akşam postasi
antalya ziraat odası
tarım
çiftçi
zam
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Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında, çiftçinin yaşanan zorluklar nedeniyle tarlasını boş bırakmayı tercih ettiğini anlattı: “Herkes çiftçi için çok kazanıyor diyor ama çiftçi eziliyor. Bu yıl sadece Kumluca’da benim bildiğim 500’ün üzerinde çiftçiliği bırakan kişi var. Girdi fiyatları çok fazla. Çiftçi BAĞ-KUR'unu ödeyemiyor, borcu var. Çiftçiliği bırakan o 500 kişi artık ya otelde çalışacak ya da yevmiye usulü bir yerde çalışacak.”Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe’nin açıklamalarından satırbaşları:‘Eskiden çiftçilik yapan, bugün şehirli oldu’‘Semt pazarlarının sayısının çoğaltılması gerekiyor’
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Atilla Güner
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antalya ziraat odası, tarım, çiftçi, zam
antalya ziraat odası, tarım, çiftçi, zam

Ziraat Odası Başkanı: Sadece Kumluca’da 500’den fazla çiftçi üretim yapmayı bıraktı

20:32 08.09.2022 (güncellendi: 20:36 08.09.2022)
© AAçiftçi
çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, çiftçiliği bırakan yüzlerce insana dikkat çekti. Kökçe, "Bu yıl sadece Kumluca’da benim bildiğim, 500’ün üzerinde çiftçiliği bırakan kişi var. Girdi fiyatları çok fazla. Çiftçi BAĞ-KUR'unu ödeyemiyor, borcu var" diyor.
Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında, çiftçinin yaşanan zorluklar nedeniyle tarlasını boş bırakmayı tercih ettiğini anlattı:

Herkes çiftçi için çok kazanıyor diyor ama çiftçi eziliyor. Bu yıl sadece Kumluca’da benim bildiğim 500’ün üzerinde çiftçiliği bırakan kişi var. Girdi fiyatları çok fazla. Çiftçi BAĞ-KUR'unu ödeyemiyor, borcu var. Çiftçiliği bırakan o 500 kişi artık ya otelde çalışacak ya da yevmiye usulü bir yerde çalışacak.

Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe’nin açıklamalarından satırbaşları:
‘’Herkes çiftçi için çok kazanıyor diyor ama çiftçi eziliyor. Bu yıl sadece Kumluca’da benim bildiğim 500’ün üzerinde çiftçiliği bırakan kişi var. Girdi fiyatları çok fazla. Çalışma saatlerimiz 10-15 saati buluyor. Askerden, polisten sonra vücudu yıpranan ve ağır işlerde çalışan kişiler çiftçilerdir. Evinize gelen her sebze, her domatese en az beş kez el değmek zorunda. Yeni doğan bir bebeğe nasıl davranılması gerekiyorsa biz de ürünlerimize öyle davranıyoruz. Çocuk gece uyanınca nasıl onunla ilgilenilmesi gerekiyorsa gecenin bir vakti tarlalara gittiğimiz oluyor. Çiftçi Bağkurunu ödeyemiyor, borcu var.’’

‘Eskiden çiftçilik yapan, bugün şehirli oldu’

‘’Çiftçiliği bırakan o 500 kişi artık ya otelde çalışacak ya da yevmiye usulü bir yerde çalışacak. Gençler artık tarım işçisi olmak istemiyorlar çünkü para kazanılmıyor. Lise okumanın zorunlu hale getirilmesiyle lisesi olmayan köyler boşaldı. Aileler çocuklarını okutabilmek için başka yerlerde yaşamaya başladı. Eskiden çiftçilik yapan şuanın şehirlisi. Köyden uzaklaşmış, şehir hayatına alışmış liseyi bitirmiş bir genç köye gidip tarım yapmıyor. Ağaç yaşken eğilir. Devletin bu konuda tarıma destek vermesi gerekir.’’

‘Semt pazarlarının sayısının çoğaltılması gerekiyor’

‘’Zincir marketler burada halden alıyorlar aynı ilçede de satsa İstanbul’da da satsa aynı para. Yüksekten satmak istiyor. Az paraya satmamak için çürütüyor, bekletiyor ama yine de ucuza satmıyor. Semt pazarlarının sayısının çoğaltılması gerekiyor. Pazarcı, ürünü elinden çıkarması gerektiği için ertesi günü ucuz da olsa satar çünkü ürün bozulur. Zincir marketler böyle yapmıyor çünkü kar marjları yüksek.’’

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