Ziraat Odası Başkanı: Sadece Kumluca’da 500’den fazla çiftçi üretim yapmayı bıraktı

‘’Herkes çiftçi için çok kazanıyor diyor ama çiftçi eziliyor. Bu yıl sadece Kumluca’da benim bildiğim 500’ün üzerinde çiftçiliği bırakan kişi var. Girdi fiyatları çok fazla. Çalışma saatlerimiz 10-15 saati buluyor. Askerden, polisten sonra vücudu yıpranan ve ağır işlerde çalışan kişiler çiftçilerdir. Evinize gelen her sebze, her domatese en az beş kez el değmek zorunda. Yeni doğan bir bebeğe nasıl davranılması gerekiyorsa biz de ürünlerimize öyle davranıyoruz. Çocuk gece uyanınca nasıl onunla ilgilenilmesi gerekiyorsa gecenin bir vakti tarlalara gittiğimiz oluyor. Çiftçi Bağkurunu ödeyemiyor, borcu var.’’