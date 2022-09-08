https://sputniknews.com.tr/20220908/zaporojye-nukleer-guc-santralinde-5-guc-unitesi-durduruldu-1060959285.html

Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde 5. güç ünitesi durduruldu

Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde 5. güç ünitesi durduruldu

Energodar kentinin idari başkanı Aleksandr Volga, elektrik iletim hattının çökmesi nedeniyle Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) 5. güç ünitesini... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T12:30+0300

2022-09-08T12:30+0300

2022-09-08T12:30+0300

ukrayna krizi

zaporojye

nükleer güç santrali

ukrayna

rusya

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Rossiya-24 televizyonuna konuşan Volga, "Mazot sızıntısı, nükleer santralin çalışmasını hiçbir şekilde etkilemedi, durum kontrol altında. Kirli su santrale girmiyor ancak elektrik iletim hattının çökmesinden dolayı teknik düzenleme kapsamında 5. güç ünitesinin durdurulmasına karar verildi. Şu anda 6. güç ünitesi kısmi modda çalışıyor" dedi. Bugün bir komisyon toplantısı yapılacağını ve bundan sonra santralin nasıl çalışacağına karar verileceğini anlatan Volga, Energodar yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporuyla ilgili çalışmada somut adımlar atılmasını beklediğini belirtti. Volga, "Tüm bu faaliyetler kapsamında tüm olumsuz durumların ortadan kaldırılacağını ve santralin önceden olduğu gibi çalışacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

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