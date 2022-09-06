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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/iaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsye-saldirilar-kabul-edilemez-atesle-oynuyoruz-1060889107.html
IAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’ye saldırılar kabul edilemez, ateşle oynuyoruz
IAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’ye saldırılar kabul edilemez, ateşle oynuyoruz
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik devam eden saldırıların kabul edilemez... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T23:57+0300
2022-09-07T00:21+0300
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
ukrayna krizi
ukrayna krizi
zaporojye
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Grossi, “Maalesef, kasıtlı veya kasıtsız fiziksel saldırılar meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu tesise yönelik saldırılar, ki bunları şahsen görme ve değerlendirme fırsatım oldu, kabul edilemez. Ateşle oynuyoruz ve çok çok felaket bir şey olabilirdi” ifadesini kullandı.Grossi, “Santraldeki tüm güvenlik sistemleri ve donanım normal, engelsiz çalışmalı” dedi.‘Saldırıların hangi yönden geldiğini belirleyemedik’Grossi, CNN televizyonuna açıklamasında, Zaporojye NGS’ye hangi tarafın saldırdığı sorusuna, “Bunu belirleyemem. Bunun için gereken araçlara sahip değiliz. Bunun için bölgedeki çatışmaları izlemek lazım, bu da IAEA yetkilerinin dışına çıkıyor, ayrıca bunun için çok büyük potansiyele ihtiyaç var” ifadesini kullandı.
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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna krizi, zaporojye
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna krizi, zaporojye

IAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’ye saldırılar kabul edilemez, ateşle oynuyoruz

23:57 06.09.2022 (güncellendi: 00:21 07.09.2022)
© REUTERS / LEONHARD FOEGERUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik devam eden saldırıların kabul edilemez olduğunu, santraldeki sistemlerin normal biçimde çalışması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Grossi, “Maalesef, kasıtlı veya kasıtsız fiziksel saldırılar meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu tesise yönelik saldırılar, ki bunları şahsen görme ve değerlendirme fırsatım oldu, kabul edilemez. Ateşle oynuyoruz ve çok çok felaket bir şey olabilirdi” ifadesini kullandı.
Grossi, “Santraldeki tüm güvenlik sistemleri ve donanım normal, engelsiz çalışmalı” dedi.

‘Saldırıların hangi yönden geldiğini belirleyemedik’

Grossi, CNN televizyonuna açıklamasında, Zaporojye NGS’ye hangi tarafın saldırdığı sorusuna, “Bunu belirleyemem. Bunun için gereken araçlara sahip değiliz. Bunun için bölgedeki çatışmaları izlemek lazım, bu da IAEA yetkilerinin dışına çıkıyor, ayrıca bunun için çok büyük potansiyele ihtiyaç var” ifadesini kullandı.
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