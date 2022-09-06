https://sputniknews.com.tr/20220906/iaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsye-saldirilar-kabul-edilemez-atesle-oynuyoruz-1060889107.html

IAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’ye saldırılar kabul edilemez, ateşle oynuyoruz

IAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’ye saldırılar kabul edilemez, ateşle oynuyoruz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik devam eden saldırıların kabul edilemez... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T23:57+0300

2022-09-06T23:57+0300

2022-09-07T00:21+0300

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

ukrayna krizi

ukrayna krizi

zaporojye

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Grossi, “Maalesef, kasıtlı veya kasıtsız fiziksel saldırılar meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu tesise yönelik saldırılar, ki bunları şahsen görme ve değerlendirme fırsatım oldu, kabul edilemez. Ateşle oynuyoruz ve çok çok felaket bir şey olabilirdi” ifadesini kullandı.Grossi, “Santraldeki tüm güvenlik sistemleri ve donanım normal, engelsiz çalışmalı” dedi.‘Saldırıların hangi yönden geldiğini belirleyemedik’Grossi, CNN televizyonuna açıklamasında, Zaporojye NGS’ye hangi tarafın saldırdığı sorusuna, “Bunu belirleyemem. Bunun için gereken araçlara sahip değiliz. Bunun için bölgedeki çatışmaları izlemek lazım, bu da IAEA yetkilerinin dışına çıkıyor, ayrıca bunun için çok büyük potansiyele ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

zaporojye

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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ukrayna krizi, zaporojye