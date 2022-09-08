https://sputniknews.com.tr/20220908/tarkan-nazarimiz-da-ciktigina-gore-izmirin-kurtulusunun-100-yilini-coskuyla-kutlayabiliriz-1060968487.html
Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz
Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz
Tarkan konser vereceği sahnenin çökmesinin ardından bir açıklama daha yaptı ve "Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T15:34+0300
2022-09-08T15:34+0300
2022-09-08T15:38+0300
türkiye
tarkan
izmir
9 eylül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060968630_0:293:695:684_1920x0_80_0_0_c6b28e494c9cff6b4807bdc3f9ddb089.jpg
türİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform dün gece çöktü.Platformun çökmesi üzerine ilk olarak büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Tarkan'dan bugün de bir paylaşım geldi.Ünlü şarkıcı, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyoruuum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220908/tarkan-konseri-icin-kurulan-platformun-yikilmasina-inceleme-1060955853.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060968630_0:228:695:749_1920x0_80_0_0_70fdccb4e9bac75ddcd64c05e67e7d26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarkan, izmir, 9 eylül
Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz
15:34 08.09.2022 (güncellendi: 15:38 08.09.2022) Abone ol
Tarkan konser vereceği sahnenin çökmesinin ardından bir açıklama daha yaptı ve "Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.
türİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform dün gece çöktü.
Platformun çökmesi üzerine ilk olarak büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Tarkan'dan bugün de bir paylaşım geldi.
Ünlü şarkıcı, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyoruuum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.