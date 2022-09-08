https://sputniknews.com.tr/20220908/tarkan-nazarimiz-da-ciktigina-gore-izmirin-kurtulusunun-100-yilini-coskuyla-kutlayabiliriz-1060968487.html

Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz

Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz

Tarkan konser vereceği sahnenin çökmesinin ardından bir açıklama daha yaptı ve "Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T15:34+0300

2022-09-08T15:34+0300

2022-09-08T15:38+0300

türkiye

tarkan

izmir

9 eylül

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türİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform dün gece çöktü.Platformun çökmesi üzerine ilk olarak büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Tarkan'dan bugün de bir paylaşım geldi.Ünlü şarkıcı, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyoruuum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220908/tarkan-konseri-icin-kurulan-platformun-yikilmasina-inceleme-1060955853.html

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tarkan, izmir, 9 eylül