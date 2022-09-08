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https://sputniknews.com.tr/20220908/tarkan-nazarimiz-da-ciktigina-gore-izmirin-kurtulusunun-100-yilini-coskuyla-kutlayabiliriz-1060968487.html
Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz
Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz
Tarkan konser vereceği sahnenin çökmesinin ardından bir açıklama daha yaptı ve "Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T15:34+0300
2022-09-08T15:38+0300
türkiye
tarkan
izmir
9 eylül
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türİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform dün gece çöktü.Platformun çökmesi üzerine ilk olarak büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Tarkan'dan bugün de bir paylaşım geldi.Ünlü şarkıcı, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyoruuum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220908/tarkan-konseri-icin-kurulan-platformun-yikilmasina-inceleme-1060955853.html
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tarkan, izmir, 9 eylül
tarkan, izmir, 9 eylül

Tarkan: Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz

15:34 08.09.2022 (güncellendi: 15:38 08.09.2022)
© Fotoğraf : Instagram/TarkanTarkan İzmir'de
Tarkan İzmir'de - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© Fotoğraf : Instagram/Tarkan
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Tarkan konser vereceği sahnenin çökmesinin ardından bir açıklama daha yaptı ve "Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.
türİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform dün gece çöktü.
Platformun çökmesi üzerine ilk olarak büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Tarkan'dan bugün de bir paylaşım geldi.
Ünlü şarkıcı, "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyoruuum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.
İZMİR'DE DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, TARKAN'IN KONSER VERECEĞİ ALANDAKİ DEV PLATFORM ÇÖKERKEN, HAVANIN AYDINLANMASIYLA BİRLİKTE ÇÖKEN SAHNEYİ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK. YAKLAŞIK 250 MİLYON LİRA ZARARIN OLDUĞU BELİRTİLEN SAHNEDEKİ ÇALIŞMALAR DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. (ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİ/İZMİR-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
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