https://sputniknews.com.tr/20220908/tarkan-konseri-icin-kurulan-platformun-yikilmasina-inceleme-1060955853.html

Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme

Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform gece çöktükten sonra... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T11:29+0300

2022-09-08T11:29+0300

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türkiye

tarkan

izmir

konser

sahne

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İzmir'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı.Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada, enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Kazada platformun yakınında bulunan 1 kişi, hafif yaralandı. Yaralı, tedbiren Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.GÜN İÇİNDE ENKAZIN KALDIRILMASI PLANLANIYORTarkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim.Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vinçlerle sahnenin daha fazla çökmesinin önüne geçildi. Platformu kuran ekip ve itfaiye ekiplerince havanın aydınlanmasıyla bölgede incelemeler yapıldı.İncelemenin tamamlanmasının ardından platformun enkazının kaldırılması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

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tarkan, izmir, konser, sahne