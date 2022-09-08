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Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme
Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform gece çöktükten sonra... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T11:29+0300
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türkiye
tarkan
izmir
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İzmir'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı.Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada, enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Kazada platformun yakınında bulunan 1 kişi, hafif yaralandı. Yaralı, tedbiren Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.GÜN İÇİNDE ENKAZIN KALDIRILMASI PLANLANIYORTarkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim.Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vinçlerle sahnenin daha fazla çökmesinin önüne geçildi. Platformu kuran ekip ve itfaiye ekiplerince havanın aydınlanmasıyla bölgede incelemeler yapıldı.İncelemenin tamamlanmasının ardından platformun enkazının kaldırılması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.
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tarkan, izmir, konser, sahne

Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme

11:29 08.09.2022 (güncellendi: 11:31 08.09.2022)
© İHA / İZMİR'DE DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, TARKAN'IN KONSER VERECEĞİ ALANDAKİ DEV PLATFORM ÇÖKERKEN, HAVANIN AYDINLANMASIYLA BİRLİKTE ÇÖKEN SAHNEYİ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK. YAKLAŞIK 250 MİLYON LİRA ZARARIN OLDUĞU BELİRTİLEN SAHNEDEKİ ÇALIŞMALAR DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. (ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİ/İZMİR-İHA)
İZMİR'DE DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, TARKAN'IN KONSER VERECEĞİ ALANDAKİ DEV PLATFORM ÇÖKERKEN, HAVANIN AYDINLANMASIYLA BİRLİKTE ÇÖKEN SAHNEYİ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK. YAKLAŞIK 250 MİLYON LİRA ZARARIN OLDUĞU BELİRTİLEN SAHNEDEKİ ÇALIŞMALAR DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. (ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİ/İZMİR-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA /
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform gece çöktükten sonra havanın aydınlanmasıyla incelemeler başlatıldı. Alanda incelemelerin tamamlanmasının ardından enkazın kaldırılacağı belirtildi.
İzmir'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı.
Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada, enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Kazada platformun yakınında bulunan 1 kişi, hafif yaralandı. Yaralı, tedbiren Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.
GÜN İÇİNDE ENKAZIN KALDIRILMASI PLANLANIYOR
Tarkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vinçlerle sahnenin daha fazla çökmesinin önüne geçildi. Platformu kuran ekip ve itfaiye ekiplerince havanın aydınlanmasıyla bölgede incelemeler yapıldı.
İncelemenin tamamlanmasının ardından platformun enkazının kaldırılması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.
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