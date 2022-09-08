https://sputniknews.com.tr/20220908/sivasspora-malmo-macindaki-olaylar-nedeniyle-31-bin-500-euro-para-cezasi-1060956692.html
Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle 31 bin 500 euro para cezası
Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle 31 bin 500 euro para cezası
Demir Grup Sivasspor'a, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 euro... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T11:42+0300
2022-09-08T11:42+0300
2022-09-08T11:52+0300
sivasspor
spor
malmö
para cezası
meşale
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Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin euro, meşale yakılması nedeniyle de bin 500 evro kulübe para cezası verildiği belirtildi.Açıklamada, "Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz" ifadesi kullanıldı.Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 yenik ayrılmıştı.
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sivasspor, malmö, para cezası, meşale
sivasspor, malmö, para cezası, meşale
Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle 31 bin 500 euro para cezası
11:42 08.09.2022 (güncellendi: 11:52 08.09.2022) Abone ol
Demir Grup Sivasspor'a, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 euro para cezası uygulandı.
Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin euro, meşale yakılması nedeniyle de bin 500 evro kulübe para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 yenik ayrılmıştı.