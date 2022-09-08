https://sputniknews.com.tr/20220908/sivasspora-malmo-macindaki-olaylar-nedeniyle-31-bin-500-euro-para-cezasi-1060956692.html

Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle 31 bin 500 euro para cezası

Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle 31 bin 500 euro para cezası

Demir Grup Sivasspor'a, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 euro... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T11:42+0300

2022-09-08T11:42+0300

2022-09-08T11:52+0300

sivasspor

spor

malmö

para cezası

meşale

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Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin euro, meşale yakılması nedeniyle de bin 500 evro kulübe para cezası verildiği belirtildi.Açıklamada, "Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz" ifadesi kullanıldı.Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 yenik ayrılmıştı.

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sivasspor, malmö, para cezası, meşale