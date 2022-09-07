https://sputniknews.com.tr/20220907/sivasspor-teknik-direktoru-calimbaydan-fikstur-tepkisi-bu-cocuklara-yazik-gunah-1060908044.html

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi: Bizi hafife alıyorlar, saygılı olmalılar

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi: Bizi hafife alıyorlar, saygılı olmalılar

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, ligin 6. haftasında İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmanın gününe ve saatine tepki gösterdi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T12:06+0300

2022-09-07T12:06+0300

2022-09-07T12:18+0300

demir grup sivasspor

spor

fikstür

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde ve Avrupa'da üst üste maçlar oynadıklarını söyledi.Ligdeki programın yanlış olduğunu ileri süren Çalımbay, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın saat 22.00'de Slavia Prag ile oynayacağız. Maç gece bitiyor. Futbolcularımın uyuması nereden baksanız gece saat 03.00-04.00'ü bulacak. Akşama takımı toplasak hafif bir idman yapacağız, cumartesi günü de hafif bir idman yapacağız. Pazar günü de bizim maçımızı saat 17.00'ye alıyorlar. Hadi her şeyi yaptınız bari maçın saatini 21.45'e alın" dedi.Çalımbay, Slavia Prag maçında sakatlanabilecek oyuncunun ligdeki İstanbulspor maçına yetişme şansının bulunmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:Haftada üç maç oynadıklarına değinen Çalımbay, takımının yorulduğunu ifade etti. Çalımbay, Sivasspor'un bu konuda hafife alındığını savunarak, "Biraz saygı göstermeleri gerekiyor, bu takım da Avrupa'da oynuyor. Hem ligi hem Avrupa'yı götürmeye çalışıyoruz. Çok büyük bütçeye sahip bir takım değiliz, onun için biraz bize karşı saygılı olmaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu."Ortada bir gerçek var, iki günde bir maç oynanmaz" ifadelerini kullanan Çalımbay, fikstürde düzeltilme yapılması gerektiğini belirtti.UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında yarın saat 22.00'de Çekya temsilcisi Slavia Prag ile evinde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.

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