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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/rusyada-ruslardan-nefret-ediyorum-diye-bagirip-kufreden-norvecli-diplomat-emekli-edildi-1060954361.html
Rusya'da 'Ruslardan nefret ediyorum' diye bağırıp küfreden Norveçli diplomat, emekli edildi
Rusya'da 'Ruslardan nefret ediyorum' diye bağırıp küfreden Norveçli diplomat, emekli edildi
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Murmansk'da bir otelde Ruslara küfür ve hakaret yağdırırken görüntülenen diplomatının 1 Eylül itibarıyla resmen emekli olduğunu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T11:29+0300
2022-09-08T11:29+0300
ukrayna krizi
rusya
norveç
diplomat
emekli
küfür etmek
hakaret
nefret
ruslar
murmansk
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Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk şehrinde bir otelde "Ruslardan nefret ediyorum" diye bağırıp çağırırken görüntülenen Norveç Konsolosluğu yetkilisi Elisabeth Ellingsen, diplomatik skandala neden olması sonrası görevinden ayrıldı.Elisabeth Ellingsen'in artık bakanlık için çalışmadığını duyuran Norveç Dışişleri Bakanlığı, diplomatın Nisan 2022'de Ağustos 2022 sonundan itibaren emekliye ayrılmak için dilekçe verdiğini ve 1 Eylül'de planlandığı gibi emekli olduğunu belirtti. Temmuzda sosyal medyaya düşen videoda Murmansk'daki bir otelde olay çıkardığı görülen Ellingsen, 'çifte rezervasyon karışıklığı ve kendisine yeterince temiz oda verilmediği' gerekçesiyle resepsiyonda otel personeline alenen küfür etmişti:"Tek bir şey söylemek istiyorum: Sorun değil, birkaç gün sonra ayrılıyoruz... Bu, çok sinir bozucu, çünkü aynı şey meslektaşımın da başına geldi. Başka bir nedenle 14. kattaki odasından çıkarıldı. Her şeyin içine ...yorsunuz. Bu bir rezalet. Bana başka bir oda verin ve ...ak geçmeyi bırakın." "Ruslardan nefret ediyorum. Bana bir oda verin. Bir oda verilene kadar burada duruyorum. Ne kadar iğrenç, o oda ne kadar temizleniyor? Burada odaları temizlemeye alışkın olduğumu biliyorsun. Ben İskandinavyalıyım, baştan savma temizlik yapan bir Rus kadını değilim. Temiz değil. O yatakta uyunabilir mi? Aman Tanrım, bu ne ...im şey?"4 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ellingsen'in 'kabul edilemez davranışları' nedeniyle Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland'ı bakanlığa çağırıp Norveçli diplomatın ülkede kalamayacağını bildirmişti. Murmansk Valisi Andrey Çibis, valilik olarak, Ellingsen'in 'Rus topraklarına bir daha asla ayak basmaması için gereken her şeyi yapacaklarını' belirtmişti. Norveç Dışişleri Bakanlığı, diplomatın davranışından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.
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rusya, norveç, diplomat, emekli, küfür etmek, hakaret, nefret, ruslar, murmansk
rusya, norveç, diplomat, emekli, küfür etmek, hakaret, nefret, ruslar, murmansk

Rusya'da 'Ruslardan nefret ediyorum' diye bağırıp küfreden Norveçli diplomat, emekli edildi

11:29 08.09.2022
© AFP 2022 / BERIT ROALDNorveç Bayrağı
Norveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / BERIT ROALD
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Norveç Dışişleri Bakanlığı, Murmansk'da bir otelde Ruslara küfür ve hakaret yağdırırken görüntülenen diplomatının 1 Eylül itibarıyla resmen emekli olduğunu açıkladı.
Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk şehrinde bir otelde "Ruslardan nefret ediyorum" diye bağırıp çağırırken görüntülenen Norveç Konsolosluğu yetkilisi Elisabeth Ellingsen, diplomatik skandala neden olması sonrası görevinden ayrıldı.
Elisabeth Ellingsen'in artık bakanlık için çalışmadığını duyuran Norveç Dışişleri Bakanlığı, diplomatın Nisan 2022'de Ağustos 2022 sonundan itibaren emekliye ayrılmak için dilekçe verdiğini ve 1 Eylül'de planlandığı gibi emekli olduğunu belirtti.
Temmuzda sosyal medyaya düşen videoda Murmansk'daki bir otelde olay çıkardığı görülen Ellingsen, 'çifte rezervasyon karışıklığı ve kendisine yeterince temiz oda verilmediği' gerekçesiyle resepsiyonda otel personeline alenen küfür etmişti:
"Tek bir şey söylemek istiyorum: Sorun değil, birkaç gün sonra ayrılıyoruz... Bu, çok sinir bozucu, çünkü aynı şey meslektaşımın da başına geldi. Başka bir nedenle 14. kattaki odasından çıkarıldı. Her şeyin içine ...yorsunuz. Bu bir rezalet. Bana başka bir oda verin ve ...ak geçmeyi bırakın."
"Ruslardan nefret ediyorum. Bana bir oda verin. Bir oda verilene kadar burada duruyorum. Ne kadar iğrenç, o oda ne kadar temizleniyor? Burada odaları temizlemeye alışkın olduğumu biliyorsun. Ben İskandinavyalıyım, baştan savma temizlik yapan bir Rus kadını değilim. Temiz değil. O yatakta uyunabilir mi? Aman Tanrım, bu ne ...im şey?"
4 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ellingsen'in 'kabul edilemez davranışları' nedeniyle Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland'ı bakanlığa çağırıp Norveçli diplomatın ülkede kalamayacağını bildirmişti.
Murmansk Valisi Andrey Çibis, valilik olarak, Ellingsen'in 'Rus topraklarına bir daha asla ayak basmaması için gereken her şeyi yapacaklarını' belirtmişti.
Norveç Dışişleri Bakanlığı, diplomatın davranışından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.
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