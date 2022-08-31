https://sputniknews.com.tr/20220831/ab-rusya-ile-vize-kolaylastirma-anlasmasini-askiya-alma-karari-aldik-1060626483.html

AB: Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya almaya karar verdik

AB: Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya almaya karar verdik

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Rusya ile imzalanan vize kolaylaştırma anlaşmasını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T16:35+0300

2022-08-31T16:35+0300

2022-08-31T17:27+0300

rusya

avrupa birliği

vize

ukrayna krizi

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında açıklamada bulunarak, üye ülkelerinin Rusya ile imzalanan vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alma konusunda mutabık kaldığını belirtti.Borrell, yaptığı açıklamada, "Siyasi düzlemde anlaştık, bu hukuki bir metin değil ama bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdik ve bu nedenle siyasi olarak anlaştığımız şeyi somut olarak özetlemeye çalışayım; öncelikle AB Rusya'nın tamamen askıya alınması" ifadelerini kullandı.Borrell, kararın AB üye ülkeleri tarafından verilen yeni vizelerin sayısını 'önemli ölçüde azaltacağını' da sözlerine ekledi.Öte yandan Borrell, Rusların bazı vize kategorileri için başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.Yüksek Temsilci, "Bu, her bir vaka ve özellikle belirli insan grupları için kapsamlı bir beyan üzerine bireysel olarak vize verilmesine olanak sağlayacak" dedi.Bununla beraber üye ülkelerin ortak yaklaşımının vize kısıtlamalarının aşılmasını önlemeye yardımcı olacağını belirten Borrell, şöyle devam etti: "Uzun ve yapıcı bir tartışma yürütüldü, yeni vizeler değil, halihazırda verilmiş olan vizelerin akışı da değil, milyonlarca mevcut vize hakkında bazı endişeler dile getirildi ve bunun da ele alınması gerektiğine dair ortak bir anlayış vardı. Bu yüzden AB Komisyonu'nu bu karmaşık durumu incelemeye ve yönergeler oluşturmaya davet ettik."'Ruslar Ukrayna'da savaş yokmuş gibi alışveriş yapmak için Avrupa'ya geliyorlar'Ayrıca Borrell, temmuz ayının ortasından bu yana Avrupa'ya gelen Rusların sayısının giderek arttığını ve 'Ukrayna'da savaş yokmuş gibi alışveriş yapmak için Avrupa'ya geldiklerini' savundu.Bunun Rusya'ya sınırı olan Avrupa ülkeleri için 'güvenlik riski' haline geldiğini iddia eden Borrell, ek gecikmelerin daha az vize verilmesine neden olacağına inandığını söyledi.AB'nin vardığı fikir birliği kapsamında öğrenciler, gazeteciler ve Rusya'da 'güvenliklerinden endişe duyanlar' vize alabilecek.Söz konusu adımın Rusya vatandaşlarına halihazırda verilmiş olan tahmini 12 milyon vize üzerinde etki yaratmaması, fakat AB makamlarının bu vizeleri dondurmak için yapılacakları değerlendirmesi bekleniyor.'Komşu ülkeler Rusya'dan girişleri sınırlayabilecek'Borrell, Rusya'ya sınırı bulunan AB ülkelerinin Ruslara girişleri sınırlandırma konusunda ulusal düzeyde kendi tedbirini alabileceğini kaydetti.Bunun Schengen kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Borrell, ulusal tedbirlerin vizelerin verilmesinde ve sınır geçişlerinde uygulanabileceğini, üye ülkelerin Schengen kuralları çerçevesinde birçok seçeneği bulunduğunu aktardı.AB üyelerinden Polonya ve Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından kısa süre sonra Rus vatandaşlarından vize başvurusu almayı durdurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220828/ft-ab-rusya-ile-vize-kolayligi-saglayan-anlasmanin-askiya-alinmasini-destekleyecek-1060493592.html

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