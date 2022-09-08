https://sputniknews.com.tr/20220908/robert-lewandowski-karim-benzemayi-solladi-1060980593.html

Robert Lewandowski, Karim Benzema'yı solladı

Robert Lewandowski, Karim Benzema'yı solladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen ağlarına bıraktığı 3... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T20:11+0300

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spor

robert lewandowski

karim benzema

rekor

uefa şampiyonlar ligi

barcelona

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Katalan ekibi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı oynadığı maçta 3 gol atan ve topu da evine götüren Robert Lewandowski, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema'yı geride bırakmayı başardı. Lewa, aynı zamanda tarihe geçme başarısı gösterdi.3 farklı kulüpte hat-trick Attığı 3 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde toplam 89 gole ulaşan Polonyalı golcü, 86 gollü Benzema'yı geride bıraktı. 141 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve 125 golle 2.sırada bulunan Lionel Messi'nin ardından 3.sıraya Lewandowski yükseldi. Takımının 5-1 kazandığı maçta coşan 34 yaşındaki forvet, 'Şampiyonlar Ligi'nde üç farklı kulüpte hat-trick yapan' ilk oyuncu unvanını da eline aldı.Lewa'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile birlikte olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez hat-trick yapması dikkati çekiyor. Barcelona'nın bu yaz flaş transferlerinden biri olan yıldız golcü, çıktığı 5. maçta gol sayısını 8'e yükseltti.

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robert lewandowski, karim benzema, rekor, uefa şampiyonlar ligi, barcelona