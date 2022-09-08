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Robert Lewandowski, Karim Benzema'yı solladı
Robert Lewandowski, Karim Benzema'yı solladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen ağlarına bıraktığı 3... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T20:11+0300
2022-09-08T20:11+0300
spor
robert lewandowski
karim benzema
rekor
uefa şampiyonlar ligi
barcelona
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Katalan ekibi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı oynadığı maçta 3 gol atan ve topu da evine götüren Robert Lewandowski, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema'yı geride bırakmayı başardı. Lewa, aynı zamanda tarihe geçme başarısı gösterdi.3 farklı kulüpte hat-trick Attığı 3 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde toplam 89 gole ulaşan Polonyalı golcü, 86 gollü Benzema'yı geride bıraktı. 141 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve 125 golle 2.sırada bulunan Lionel Messi'nin ardından 3.sıraya Lewandowski yükseldi. Takımının 5-1 kazandığı maçta coşan 34 yaşındaki forvet, 'Şampiyonlar Ligi'nde üç farklı kulüpte hat-trick yapan' ilk oyuncu unvanını da eline aldı.Lewa'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile birlikte olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez hat-trick yapması dikkati çekiyor. Barcelona'nın bu yaz flaş transferlerinden biri olan yıldız golcü, çıktığı 5. maçta gol sayısını 8'e yükseltti.
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robert lewandowski, karim benzema, rekor, uefa şampiyonlar ligi, barcelona
robert lewandowski, karim benzema, rekor, uefa şampiyonlar ligi, barcelona

Robert Lewandowski, Karim Benzema'yı solladı

20:11 08.09.2022
© AARobert Lewandowski
Robert Lewandowski - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen ağlarına bıraktığı 3 gol ile Fransız yıldız Karim Benzema'yı geride bıraktı.
Katalan ekibi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı oynadığı maçta 3 gol atan ve topu da evine götüren Robert Lewandowski, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema'yı geride bırakmayı başardı. Lewa, aynı zamanda tarihe geçme başarısı gösterdi.

3 farklı kulüpte hat-trick

Attığı 3 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde toplam 89 gole ulaşan Polonyalı golcü, 86 gollü Benzema'yı geride bıraktı. 141 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve 125 golle 2.sırada bulunan Lionel Messi'nin ardından 3.sıraya Lewandowski yükseldi.
Takımının 5-1 kazandığı maçta coşan 34 yaşındaki forvet, 'Şampiyonlar Ligi'nde üç farklı kulüpte hat-trick yapan' ilk oyuncu unvanını da eline aldı.
Lewa'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile birlikte olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez hat-trick yapması dikkati çekiyor.
Barcelona'nın bu yaz flaş transferlerinden biri olan yıldız golcü, çıktığı 5. maçta gol sayısını 8'e yükseltti.
Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
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