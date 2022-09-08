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PFDK'dan Ankaragücü'ne seyircisiz oynama cezası
PFDK'dan Ankaragücü'ne seyircisiz oynama cezası
PFDK, Ankaragücü'ne 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
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spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ankaragücü
mke ankaragücü
seyircisiz oynama cezası
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında yaşananların ardından kırmızı kart gören Josef De Souza için verilen karar açıklandı.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.Ankaragücü ise 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Başkent ekibine 300 bin TL de para cezası verildi.
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ankaragücü, mke ankaragücü, seyircisiz oynama cezası
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ankaragücü, mke ankaragücü, seyircisiz oynama cezası

PFDK'dan Ankaragücü'ne seyircisiz oynama cezası

20:16 08.09.2022 (güncellendi: 20:43 08.09.2022)
© AAAnkaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı
Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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PFDK, Ankaragücü'ne 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında yaşananların ardından kırmızı kart gören Josef De Souza için verilen karar açıklandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.
Ankaragücü ise 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Başkent ekibine 300 bin TL de para cezası verildi.
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