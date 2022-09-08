https://sputniknews.com.tr/20220908/galatasarayda-4-ayrilik-1060959624.html

Galatasaray'da 4 ayrılık

Galatasaray'da 4 ayrılık

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda 4 isim ile yollar ayrıldı 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T13:14+0300

2022-09-08T13:14+0300

2022-09-08T13:14+0300

spor

galatasaray

ayrılık

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Galatasaray, Ömer Bayram ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshetti.31 yaşındaki milli oyuncu, sarı-kırmızılı formayı 126 kez terletmiş ve bu maçlarda 2 gol atıp 23 asist yapmıştı.Öte yandan MKE Ankaragücü, Galatasaray´dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı´yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.Başkent ekibi iki orta saha oyuncusunu da kiralık olarak transfer etti. Emre Kılınç´ın Galatasaray ile 2024, Taylan Antalyalı´nın ise sarı kırmızılı takımla 2026 sezonu sonu kadar sözleşmesi bulunuyor.İki oyuncu da Ankara´ya gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından yeni kulüpleriyle sözleşme imzalayacaklar.Süper Lig´de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray´da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama´yla anlaştı. Başarılı defans oyuncusu sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya´ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.

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galatasaray, ayrılık