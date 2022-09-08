https://sputniknews.com.tr/20220908/osmaniyede-temizlik-gorevlisine-dogum-yaptirdilar-iddiasina-sorusturma-1060954004.html

Osmaniye'de 'Temizlik görevlisine doğum yaptırdılar' iddiasına soruşturma

Osmaniye'de 'Temizlik görevlisine doğum yaptırdılar' iddiasına soruşturma

Osmaniye'de sancıları artan bir kadının doğumuna, 2 ebe ve bir temizlik görevlisinin girdiği iddia edildi. Doğum gerçekleştikten sonra ise plasenta kesesi... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T11:05+0300

2022-09-08T11:05+0300

2022-09-08T11:05+0300

türkiye

türkiye

osmaniye

doktor

hasta

doğum

ihmal

soruşturma

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, devlet hastanesinde 15 Ağustos’ta doğum yapan genç kadının bebeği sakat kaldı. Doğumu doktorun değil, temizlik görevlisinin yaptırdığı iddia edildi.Şevval Sarıgöz 15 Ağustos günü sancıları artınca Kadirli Devlet Hastanesine gitti. Genç kadının doğumuna iddiaya göre doktor değil, 2 ebe ve 1 temizlik görevlisi girdi. Doğumu doktor gelmeden başlatan ebeler bu esnada temizlik görevlisinden de yardım aldılar.Çocuğun doğması için Şevval Sarıgöz’ün karnına baskı uygulayan temizlik görevlisi doğumu yaptırdı.Plasentayı içeride unuttularDoğum gerçekleştikten sonra ise kadının sancıları artarak devam edince halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasenta kesesinin bebekle birlikte çıkarılmadığı anlaşıldı.Bebeğin uzuvlarını oynatamadığı anlaşıldıDurum doktora haber verildi. Hastaneye gelen Kadın Doğum Uzmanı doktor, Şevval Sarıgöz’ü ameliyata alarak plasenta kesesini ameliyatla çıkardı. Yeni doğan kız bebek bazı uzuvlarını oynatmadığı anlaşılınca başka bir hastaneye sevk edildi.'Yüzde 90 sakat kalabilir'Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen bebek burada 8 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ardından da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.Adana Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü'nde yapılan ilk tetkiklerde bebeğin doğum esnasında sinir hücrelerinin koparıldığı ve sağ kolunun yüzde 90 oranında sakat kalacağı belirlendi.'Doğuma doktor gelmedi'İkinci çocuğunu doğuran anne Şevval Sarıgöz doğum esnasında temizlik görevlisinin karnına şiddetli şekilde baskı uygulamasından dolayı bebeğin kolları ve vücut bölgesinde morluklar içerisinde doğduğunu belirterek, “Doğuma doktor gelmedi. 2 ebe ve 1 temizlikçi bana doğum yaptırdı. Doktor doğum bitti benim rahatsızlığım devam edince geldi. Bebek kesesini içeride bırakmışlar ameliyata alındım. Kese ameliyatla çıkarıldı. Bebeğim şu anda 20 günlük ve sağ kolu tutmuyor. Adana’da doktorlar yüzde 90 sakat kalır dediler. Bizimle hiç kimse hastanede ilgilenmedi" diye konuştu.Ömer Sarıgöz ise, “Eşimin doğumunda ihmal var. Bu doğuma girenlerin hepsinden şikayetçiyim” dedi.Soruşturma başlatıldıKadirli Devlet Hastanesi yetkilisi ise konuyla ilgili doğum başladığında doğuma giren ebelerin doktoru çağırmadıklarını ve doğumu yaptırdıklarını, ayrıca ebelerin doğum yaptırma yetkisinin olduğu ancak zor doğumlarda doktora haber verilmesi gerektiğini belirterek olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

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türkiye, osmaniye, doktor, hasta, doğum, ihmal, soruşturma