https://sputniknews.com.tr/20220830/kitap-satisi-geliriyle-odasini-yenilettigi-iddia-edilen-okul-mudurune-sorusturma-1060573031.html
Kitap satışı geliriyle odasını yenilettiği iddia edilen okul müdürüne soruşturma
Kitap satışı geliriyle odasını yenilettiği iddia edilen okul müdürüne soruşturma
Antalya'da, ilkokul müdürü O.A. hakkında, satın alınması zorunlu tutulan kaynak kitaplardan elde edilen gelirle makam odasını yenilettiği iddiasıyla suç... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:51+0300
2022-08-30T15:51+0300
2022-08-30T15:57+0300
kitap
satış
soruşturma
okul müdürü
türkiye
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Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Ersoy İlkokulu'nun eski çalışanı F.K. ve Okul Aile Birliği üyesi T.M., okul müdürü O.A. hakkında savcılığa ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu.2020'de okuldan emekli olan F.K., Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, okul müdürü O.A.'nın yönetmeliklere aykırı hareket ettiğini ve kendisine maddi kazanç sağladığını iddia etti.F.K., dilekçesinde, müdürün 2021'de okulda yapılan ÖSYM sınavlarında hizmetlileri değil eşi F.A. ve kızı M.A.'yı görevli yaptığını ve ücret aldıklarını kaydetti. Dilekçede ayrıca müdürün, okulda sigortasız personel çalıştırdığı ve öğrencilere fahiş fiyatla zorunlu olarak aldırılan kitaplar karşılığında yayınevine makam odasını yenilettiği ileri sürüldü.Savcılık, iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Suç duyurusunun ardından Okul Aile Birliği'nde görevli T.M. de müdürün yaptığı ve okulda yaşandığını iddia ettiği usulsüzlükleri yazdığı dilekçeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme başlatırken, müdür O.A. da konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.
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kitap, satış, soruşturma, okul müdürü
kitap, satış, soruşturma, okul müdürü
Kitap satışı geliriyle odasını yenilettiği iddia edilen okul müdürüne soruşturma
15:51 30.08.2022 (güncellendi: 15:57 30.08.2022) Abone ol
Antalya'da, ilkokul müdürü O.A. hakkında, satın alınması zorunlu tutulan kaynak kitaplardan elde edilen gelirle makam odasını yenilettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Eşi ve kızını ÖSYM sınavlarında görevlendirdiği, sigortasız işçi çalıştırdığı da iddia edilen müdür hakkında soruşturma açıldı.
Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Ersoy İlkokulu'nun eski çalışanı F.K. ve Okul Aile Birliği üyesi T.M., okul müdürü O.A. hakkında savcılığa ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu.
2020'de okuldan emekli olan F.K., Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, okul müdürü O.A.'nın yönetmeliklere aykırı hareket ettiğini ve kendisine maddi kazanç sağladığını iddia etti.
F.K., dilekçesinde, müdürün 2021'de okulda yapılan ÖSYM sınavlarında hizmetlileri değil eşi F.A. ve kızı M.A.'yı görevli yaptığını ve ücret aldıklarını kaydetti. Dilekçede ayrıca müdürün, okulda sigortasız personel çalıştırdığı ve öğrencilere fahiş fiyatla zorunlu olarak aldırılan kitaplar karşılığında yayınevine makam odasını yenilettiği ileri sürüldü.
Savcılık, iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Suç duyurusunun ardından Okul Aile Birliği'nde görevli T.M. de müdürün yaptığı ve okulda yaşandığını iddia ettiği usulsüzlükleri yazdığı dilekçeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.
Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme başlatırken, müdür O.A. da konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.