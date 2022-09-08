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https://sputniknews.com.tr/20220908/meteorolojiden-uyari-yagislar-ulkeyi-etkisi-altina-alacak-4-gun-surecek-1060982206.html
Meteoroloji'den uyarı: Yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak, 4 gün sürecek
Meteoroloji'den uyarı: Yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak, 4 gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre, Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışların geri gelmesi ve Perşembe gününe kadar yağışların... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T20:55+0300
2022-09-08T20:55+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 – 15 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmini raporunu paylaştı. Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Öte yandan Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışların geri gelmesi bekleniyor. Ülkenin hemen hemen her yerini kapsayacak yağışlı havaların Perşembe gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük raporunda ise bu akşam ve yarın için uyarı yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/meteorolojiden-6-ile-sari-2-ile-turuncu-uyari-saganak-yagis-etkili-olacak-1060851158.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış

Meteoroloji'den uyarı: Yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak, 4 gün sürecek

20:55 08.09.2022
© DHAYağış, sağanak, yağmur
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre, Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışların geri gelmesi ve Perşembe gününe kadar yağışların sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 – 15 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmini raporunu paylaştı.
Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışların geri gelmesi bekleniyor. Ülkenin hemen hemen her yerini kapsayacak yağışlı havaların Perşembe gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük raporunda ise bu akşam ve yarın için uyarı yapılmadı.
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
YAŞAM
Meteorolojiden 6 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı: Sağanak yağış etkili olacak
6 Eylül, 09:57
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