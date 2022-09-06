https://sputniknews.com.tr/20220906/meteorolojiden-6-ile-sari-2-ile-turuncu-uyari-saganak-yagis-etkili-olacak-1060851158.html

Meteorolojiden 6 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı: Sağanak yağış etkili olacak

Meteorolojiden 6 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı: Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T09:57+0300

2022-09-06T09:57+0300

2022-09-06T09:57+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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karadeniz

yağış

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Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, bazı Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon için sarı kodlu, Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220905/marmara-denizi-icin-firtina-uyarisi-1060812935.html

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