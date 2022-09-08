Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220908/karikaturist-serkan-yilmaz-badanaci-oldu-yalnizca-cesurlarin-isidir-badana-yapmak-1060958893.html
Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak'
Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak'
Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinde uzun yıllar boyunca karikatüristlik yapan Serkan Yılmaz, baba mesleği olan badanacılığa başladı. Yılmaz yıllar boyunca... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T12:17+0300
2022-09-08T12:17+0300
multimedya
karikatürist
badana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060957567_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_80bf43ce257402c8880a1268addeeee1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060957567_72:0:739:500_1920x0_80_0_0_3664f4136acf5eecffe422246192b4ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karikatürist, badana, фото
karikatürist, badana, фото

Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak'

12:17 08.09.2022
Abone olTelegram
Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinde uzun yıllar boyunca karikatüristlik yapan Serkan Yılmaz, baba mesleği olan badanacılığa başladı. Yılmaz yıllar boyunca karikatürleriyle girdiği okurlarının evlerine bugünlerde boya ve fırçalarla giriyor.
© DHAİnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.
Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' - Sputnik Türkiye
1/6
© DHA
İnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.
© DHAPenguen Dergisi'ndeki 'Dudullu Postası' köşesiyle bilinen, karikatürist Serkan Yılmaz, pandemi döneminde çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadı.
Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' - Sputnik Türkiye
2/6
© DHA
Penguen Dergisi'ndeki 'Dudullu Postası' köşesiyle bilinen, karikatürist Serkan Yılmaz, pandemi döneminde çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadı.
© DHAYılmaz, biriken borçlarını ödemek için, baba mesleği olan boya badana yapmaya başladı. Yaklaşık bir aydır okurlarının evlerinde boya-badana yapan ünlü karikatürist, duvarları boyarken bir yandan da onlarla sohbet ediyor.
Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' - Sputnik Türkiye
3/6
© DHA
Yılmaz, biriken borçlarını ödemek için, baba mesleği olan boya badana yapmaya başladı. Yaklaşık bir aydır okurlarının evlerinde boya-badana yapan ünlü karikatürist, duvarları boyarken bir yandan da onlarla sohbet ediyor.
© DHAİzlediği bir dizide, karakterin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden ilham alarak boya badana işine başladığını söyleyen Yılmaz, karikatürist olarak yeterli para kazanamadığını ifade etti.
Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' - Sputnik Türkiye
4/6
© DHA
İzlediği bir dizide, karakterin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden ilham alarak boya badana işine başladığını söyleyen Yılmaz, karikatürist olarak yeterli para kazanamadığını ifade etti.
© DHAPandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serkan Yılmaz, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı. Bob Ross 'Yalnızca cesurlar resim yapabilir' der, fırça efektleriyle, ağaçları bulutları oluştururken rahat olun der. Ben de bu teknikleri biliyorum dedim, boyacılıkta baba mesleğim deyip başladım. Badanacılığa canım istediği için girdim. Bu işi yaptığım için bedenen de çok iyi hissediyorum kendimi. Akşama kadar çok çalıştığım için vücudum mutluluk hormonu salgıladı" dedi.
Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' - Sputnik Türkiye
5/6
© DHA
Pandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serkan Yılmaz, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı. Bob Ross 'Yalnızca cesurlar resim yapabilir' der, fırça efektleriyle, ağaçları bulutları oluştururken rahat olun der. Ben de bu teknikleri biliyorum dedim, boyacılıkta baba mesleğim deyip başladım. Badanacılığa canım istediği için girdim. Bu işi yaptığım için bedenen de çok iyi hissediyorum kendimi. Akşama kadar çok çalıştığım için vücudum mutluluk hormonu salgıladı" dedi.
© DHAYılmaz karikatür dünyasının internete geçtiğini, sarı sayfa devrinin bittiğini belirterek, "Karikatürün biteceğini düşünmüyorum, yine birisi çizer ve internetten yayınlamaya başlar. İnternetten takipçi kasıp sponsor bulmak istemedim ve badanacılık yapıp paramı almak istedim. Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil. Her zaman, karikatüristliğin yanında mutlaka bir 'B' planınız olsun derlerdi. Sanat işi tam güven vermez, ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Çok harcamaları olan bir insan değilim, badanacılık beni geçindiriyor. Okurların evlerini boyamak çok güzel. Zanaat kısmını çok seviyorum, sanat kadar güzel bir şey. Sanat yapıp, 'işte bu sanat' demek de var, boya yapıp 'güzel' demek de var. Şu an çizim yapmıyorum, aktif olarak boyacılık yapıyorum" dedi.
Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' - Sputnik Türkiye
6/6
© DHA
Yılmaz karikatür dünyasının internete geçtiğini, sarı sayfa devrinin bittiğini belirterek, "Karikatürün biteceğini düşünmüyorum, yine birisi çizer ve internetten yayınlamaya başlar. İnternetten takipçi kasıp sponsor bulmak istemedim ve badanacılık yapıp paramı almak istedim. Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil. Her zaman, karikatüristliğin yanında mutlaka bir 'B' planınız olsun derlerdi. Sanat işi tam güven vermez, ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Çok harcamaları olan bir insan değilim, badanacılık beni geçindiriyor. Okurların evlerini boyamak çok güzel. Zanaat kısmını çok seviyorum, sanat kadar güzel bir şey. Sanat yapıp, 'işte bu sanat' demek de var, boya yapıp 'güzel' demek de var. Şu an çizim yapmıyorum, aktif olarak boyacılık yapıyorum" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала