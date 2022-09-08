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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/hollandada-enerji-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-200-yuzme-havuzu-kapanabilir-1060975776.html
Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu kapanabilir
Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu kapanabilir
Hollanda'da, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu yıl sonundan önce kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T18:10+0300
2022-09-08T18:21+0300
avrupa'da enerji krizi
hollanda
yüzme havuzu
elektrik
yüzücü
enerji
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Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonu (NOC*NSF) tarafınca yapılan yazılı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın spor dünyası için büyük bir tehdit olduğu, en çok etkilenenlerin halka açık yüzme havuzları ve buz pateni pistleri olacağı belirtildi.Açıklamada, enerji fiyatlarındaki "aşırı" artış nedeniyle ülkede 637 halka açık yüzme havuzundan 200'ünün, bu yıl sonuna kadar "aşılamaz mali sorunlarla" karşı karşıya kalarak kapanabileceği ifade edildi.Ayrıca ülkedeki 22 yapay buz pateni pistinden 6'sının kapanabileceği kaydedildi.Açık kalacak olan diğer yüzme havuzları ve buz pateni pistlerinin, 2023'te yeni bir enerji sözleşmesi imzalaması gerektiği, enerji fiyatlarının yüksek kalması durumunda ise onların da sıkıntılı bir döneme gireceği aktarıldı.Bunların yeni yılda toplam enerji maliyetinin 378 milyon euro artacağı ve açığı kapatmak için "acil fon" oluşturulması gerektiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220908/belcika-rus-gazina-fiyat-tavaninin-uygulanmasina-karsi-1060975146.html
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hollanda, yüzme havuzu, elektrik, yüzücü, enerji
hollanda, yüzme havuzu, elektrik, yüzücü, enerji

Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu kapanabilir

18:10 08.09.2022 (güncellendi: 18:21 08.09.2022)
© AFP 2022 / FERENC ISZAHollanda
Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / FERENC ISZA
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Hollanda'da, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu yıl sonundan önce kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonu (NOC*NSF) tarafınca yapılan yazılı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın spor dünyası için büyük bir tehdit olduğu, en çok etkilenenlerin halka açık yüzme havuzları ve buz pateni pistleri olacağı belirtildi.
Açıklamada, enerji fiyatlarındaki "aşırı" artış nedeniyle ülkede 637 halka açık yüzme havuzundan 200'ünün, bu yıl sonuna kadar "aşılamaz mali sorunlarla" karşı karşıya kalarak kapanabileceği ifade edildi.
Ayrıca ülkedeki 22 yapay buz pateni pistinden 6'sının kapanabileceği kaydedildi.
Açık kalacak olan diğer yüzme havuzları ve buz pateni pistlerinin, 2023'te yeni bir enerji sözleşmesi imzalaması gerektiği, enerji fiyatlarının yüksek kalması durumunda ise onların da sıkıntılı bir döneme gireceği aktarıldı.
Bunların yeni yılda toplam enerji maliyetinin 378 milyon euro artacağı ve açığı kapatmak için "acil fon" oluşturulması gerektiği vurgulandı.
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
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