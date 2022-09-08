https://sputniknews.com.tr/20220908/hollandada-enerji-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-200-yuzme-havuzu-kapanabilir-1060975776.html

Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu kapanabilir

Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu kapanabilir

Hollanda'da, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu yıl sonundan önce kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T18:10+0300

2022-09-08T18:10+0300

2022-09-08T18:21+0300

avrupa'da enerji krizi

hollanda

yüzme havuzu

elektrik

yüzücü

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060975954_0:33:3521:2014_1920x0_80_0_0_7a9874c2331e91f0eaa1047724eb1e43.jpg

Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonu (NOC*NSF) tarafınca yapılan yazılı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın spor dünyası için büyük bir tehdit olduğu, en çok etkilenenlerin halka açık yüzme havuzları ve buz pateni pistleri olacağı belirtildi.Açıklamada, enerji fiyatlarındaki "aşırı" artış nedeniyle ülkede 637 halka açık yüzme havuzundan 200'ünün, bu yıl sonuna kadar "aşılamaz mali sorunlarla" karşı karşıya kalarak kapanabileceği ifade edildi.Ayrıca ülkedeki 22 yapay buz pateni pistinden 6'sının kapanabileceği kaydedildi.Açık kalacak olan diğer yüzme havuzları ve buz pateni pistlerinin, 2023'te yeni bir enerji sözleşmesi imzalaması gerektiği, enerji fiyatlarının yüksek kalması durumunda ise onların da sıkıntılı bir döneme gireceği aktarıldı.Bunların yeni yılda toplam enerji maliyetinin 378 milyon euro artacağı ve açığı kapatmak için "acil fon" oluşturulması gerektiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20220908/belcika-rus-gazina-fiyat-tavaninin-uygulanmasina-karsi-1060975146.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, yüzme havuzu, elektrik, yüzücü, enerji