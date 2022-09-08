https://sputniknews.com.tr/20220908/belcika-rus-gazina-fiyat-tavaninin-uygulanmasina-karsi-1060975146.html

Belçika, Rus gazına yönelik fiyat tavanı uygulanmasına karşı

Belçika, Rus gazına yönelik fiyat tavanı uygulanmasına karşı

Belçika’nın, Avrupa Birliği’nde (AB) sadece Rusya menşeili değil tüm ithal edilen doğalgaza yönelik fiyat tavanının uygulanmasına karşı çıktığı belirtildi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T17:54+0300

2022-09-08T17:54+0300

2022-09-08T17:54+0300

dünya

belçika

gaz

avrupa birliği

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Reuters’in adı açıklanmayan bir belgeye dayandırdığı haberde, Belçika’nın bu tedbirin Asya’daki gaz fiyatları dikkate alınarak uygulanmasını istediği ifade edildi. Belçika, Rus gazını almıyor, lakin Zeebrugge limanında sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) sevkiyatı için bir terminal bulunuyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinin üst düzey bir diplomatı, Rus gazına tavan fiyat uygulama kararının ancak tüm üye ülkeler onay verirse kabul edileceğini belirterek, “Diğer yandan bu, bazı ülkeler için zor olacak. Bu konuyu dikkatlice incelememiz gerekir” ifadesini kullandı.

belçika

avrupa birliği

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belçika, gaz, avrupa birliği