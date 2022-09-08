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Belçika, Rus gazına yönelik fiyat tavanı uygulanmasına karşı
Belçika, Rus gazına yönelik fiyat tavanı uygulanmasına karşı
Belçika’nın, Avrupa Birliği’nde (AB) sadece Rusya menşeili değil tüm ithal edilen doğalgaza yönelik fiyat tavanının uygulanmasına karşı çıktığı belirtildi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T17:54+0300
2022-09-08T17:54+0300
dünya
belçika
gaz
avrupa birliği
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Reuters’in adı açıklanmayan bir belgeye dayandırdığı haberde, Belçika’nın bu tedbirin Asya’daki gaz fiyatları dikkate alınarak uygulanmasını istediği ifade edildi. Belçika, Rus gazını almıyor, lakin Zeebrugge limanında sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) sevkiyatı için bir terminal bulunuyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinin üst düzey bir diplomatı, Rus gazına tavan fiyat uygulama kararının ancak tüm üye ülkeler onay verirse kabul edileceğini belirterek, “Diğer yandan bu, bazı ülkeler için zor olacak. Bu konuyu dikkatlice incelememiz gerekir” ifadesini kullandı.
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belçika, gaz, avrupa birliği
belçika, gaz, avrupa birliği

Belçika, Rus gazına yönelik fiyat tavanı uygulanmasına karşı

17:54 08.09.2022
© AABelçika
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Belçika’nın, Avrupa Birliği’nde (AB) sadece Rusya menşeili değil tüm ithal edilen doğalgaza yönelik fiyat tavanının uygulanmasına karşı çıktığı belirtildi.
Reuters’in adı açıklanmayan bir belgeye dayandırdığı haberde, Belçika’nın bu tedbirin Asya’daki gaz fiyatları dikkate alınarak uygulanmasını istediği ifade edildi. Belçika, Rus gazını almıyor, lakin Zeebrugge limanında sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) sevkiyatı için bir terminal bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinin üst düzey bir diplomatı, Rus gazına tavan fiyat uygulama kararının ancak tüm üye ülkeler onay verirse kabul edileceğini belirterek, “Diğer yandan bu, bazı ülkeler için zor olacak. Bu konuyu dikkatlice incelememiz gerekir” ifadesini kullandı.
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