https://sputniknews.com.tr/20220908/belcika-rus-gazina-fiyat-tavaninin-uygulanmasina-karsi-1060975146.html
Belçika, Rus gazına yönelik fiyat tavanı uygulanmasına karşı
Belçika, Rus gazına yönelik fiyat tavanı uygulanmasına karşı
Belçika’nın, Avrupa Birliği’nde (AB) sadece Rusya menşeili değil tüm ithal edilen doğalgaza yönelik fiyat tavanının uygulanmasına karşı çıktığı belirtildi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T17:54+0300
2022-09-08T17:54+0300
2022-09-08T17:54+0300
dünya
belçika
gaz
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060833519_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1b45d15823a78e75d76e9df633ff7602.jpg
Reuters’in adı açıklanmayan bir belgeye dayandırdığı haberde, Belçika’nın bu tedbirin Asya’daki gaz fiyatları dikkate alınarak uygulanmasını istediği ifade edildi. Belçika, Rus gazını almıyor, lakin Zeebrugge limanında sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) sevkiyatı için bir terminal bulunuyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinin üst düzey bir diplomatı, Rus gazına tavan fiyat uygulama kararının ancak tüm üye ülkeler onay verirse kabul edileceğini belirterek, “Diğer yandan bu, bazı ülkeler için zor olacak. Bu konuyu dikkatlice incelememiz gerekir” ifadesini kullandı.
belçika
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060833519_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_1b1218f241e18f3178f94edd86f04614.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belçika, gaz, avrupa birliği
belçika, gaz, avrupa birliği
Belçika, Rus gazına yönelik fiyat tavanı uygulanmasına karşı
Abone ol
Belçika’nın, Avrupa Birliği’nde (AB) sadece Rusya menşeili değil tüm ithal edilen doğalgaza yönelik fiyat tavanının uygulanmasına karşı çıktığı belirtildi.
Reuters’in adı açıklanmayan bir belgeye dayandırdığı haberde, Belçika’nın bu tedbirin Asya’daki gaz fiyatları dikkate alınarak uygulanmasını istediği ifade edildi. Belçika, Rus gazını almıyor, lakin Zeebrugge limanında sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) sevkiyatı için bir terminal bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinin üst düzey bir diplomatı, Rus gazına tavan fiyat uygulama kararının ancak tüm üye ülkeler onay verirse kabul edileceğini belirterek, “Diğer yandan bu, bazı ülkeler için zor olacak. Bu konuyu dikkatlice incelememiz gerekir” ifadesini kullandı.