Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220908/cinsel-iliskiye-girdigi-kadinlarin-dosyasini-kapatan-savcinin-mesaji-ortaya-cikti-grup-yapacagiz-1060967131.html
Cinsel ilişkiye girdiği kadınların dosyasını kapatan savcının mesajı ortaya çıktı: 'Grup yapacağız'
Cinsel ilişkiye girdiği kadınların dosyasını kapatan savcının mesajı ortaya çıktı: 'Grup yapacağız'
Seks işçileri ile cinsel ilişki yaşamanın karşılığında, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyaları kapatan savcının mesajları ortaya... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T15:05+0300
2022-09-08T15:05+0300
türkiye
türkiye
soruşturma
savcı
seks işçisi
şantaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg
Sabah Gazetesi'nden İlker Turak’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.O’nun seks işçileri ile cinsel ilişki yaşama karşılığında şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edildi.Kadınların cep telefonunda savcının yazışmalarının tespit edilmesi sonrası Hakım ve Savcılar Kurulu (HSK), savcı O.O'yu, meslekten ihraç etti.Kadınların görüntülerini kaydedip tehdit etmişİrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.’nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. Gürser K.’nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Para isteyen İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti’nin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül D. tutuklandı.İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı O. O.'nun şüpheli olan kadınlara mesaj atarak haklarındaki dosyaları kapatması karşılığında ilişki teklif ettiği mesajlarını görünce harekete geçti. Ele geçirilen mesajlar bilirkişi tarafından incelendikten sonra İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi.Savcı numarayı dosyadan almışO.'nun, Öngül D.'nin dosyadan aldığı numarasına mesaj atarak tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu iddia edilirken, şüpheliler İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.Öngül D. alınan ifadesinde, Savcı O. O. ile mesajlaştıklarını, sonrasında Sancaktepe'de buluşarak İrem Ç. ile evine gittiklerini, telefon numarasını nereden bulduğunu sorması üzerine savcının şüpheli olarak bulundukları dosyadan aldığını söylediğini ve dosyanın kapanması karşılığında kendileri ile birlikte olmak istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.Şüphelilerden Öngül D. nin incelenen telefonunda; O. ile yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda; Savcı O.'nun "Sen ve İrem hanım olursa gelirim saat 5 gibi. Belirttiğiniz harçlığı da veririm. Dost oluruz. Hem Selo olayında hem de sonrasında size dost olarak yardımcı olurum. Grup yapacağız. Tek bir tadı olmuyor ki fazla" dediği ortaya çıktı.Cumhuriyet Savcısı ile kadınlar arasındaki konuşmada "Selo" diye geçen kişinin, seks işçilerinden İrem Ç. ve Öngül D.'nin evine gittikleri müşterileri Selahattin K. olduğu, kadınlar hakkında Selahattin K.'nın evde pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasının çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmaya da Cumhuriyet Savcısı O.'nun kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/kitap-satisi-geliriyle-odasini-yenilettigi-iddia-edilen-okul-mudurune-sorusturma-1060573031.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_5a81400779465ac330e5d6ba145528a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, soruşturma, savcı, seks işçisi, şantaj
türkiye, soruşturma, savcı, seks işçisi, şantaj

Cinsel ilişkiye girdiği kadınların dosyasını kapatan savcının mesajı ortaya çıktı: 'Grup yapacağız'

15:05 08.09.2022
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Seks işçileri ile cinsel ilişki yaşamanın karşılığında, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyaları kapatan savcının mesajları ortaya çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Osman O.'nun mesajlarda "Grup yapacağız' yazdığı dikkat çekti.
Sabah Gazetesi'nden İlker Turak’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.O’nun seks işçileri ile cinsel ilişki yaşama karşılığında şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edildi.
Kadınların cep telefonunda savcının yazışmalarının tespit edilmesi sonrası Hakım ve Savcılar Kurulu (HSK), savcı O.O'yu, meslekten ihraç etti.

Kadınların görüntülerini kaydedip tehdit etmiş

İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.’nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. Gürser K.’nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Para isteyen İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti’nin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül D. tutuklandı.
İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı O. O.'nun şüpheli olan kadınlara mesaj atarak haklarındaki dosyaları kapatması karşılığında ilişki teklif ettiği mesajlarını görünce harekete geçti. Ele geçirilen mesajlar bilirkişi tarafından incelendikten sonra İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi.

Savcı numarayı dosyadan almış

O.'nun, Öngül D.'nin dosyadan aldığı numarasına mesaj atarak tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu iddia edilirken, şüpheliler İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.
Öngül D. alınan ifadesinde, Savcı O. O. ile mesajlaştıklarını, sonrasında Sancaktepe'de buluşarak İrem Ç. ile evine gittiklerini, telefon numarasını nereden bulduğunu sorması üzerine savcının şüpheli olarak bulundukları dosyadan aldığını söylediğini ve dosyanın kapanması karşılığında kendileri ile birlikte olmak istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.
Şüphelilerden Öngül D. nin incelenen telefonunda; O. ile yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda; Savcı O.'nun "Sen ve İrem hanım olursa gelirim saat 5 gibi. Belirttiğiniz harçlığı da veririm. Dost oluruz. Hem Selo olayında hem de sonrasında size dost olarak yardımcı olurum. Grup yapacağız. Tek bir tadı olmuyor ki fazla" dediği ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcısı ile kadınlar arasındaki konuşmada "Selo" diye geçen kişinin, seks işçilerinden İrem Ç. ve Öngül D.'nin evine gittikleri müşterileri Selahattin K. olduğu, kadınlar hakkında Selahattin K.'nın evde pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasının çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmaya da Cumhuriyet Savcısı O.'nun kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdiği öğrenildi.
Ersoy İlkokulu müdürü O.A. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
Kitap satışı geliriyle odasını yenilettiği iddia edilen okul müdürüne soruşturma
30 Ağustos, 15:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала