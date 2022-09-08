CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı

Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum.