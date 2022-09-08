https://sputniknews.com.tr/20220908/chp-lideri-kilicdaroglundan-kralice-2-elizabeth-icin-taziye-mesaji-1060988538.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T22:49+0300
2022-09-08T22:49+0300
2022-09-08T22:51+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
kraliçe elizabeth
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Hem Türkçe hem İngilizce yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1060981606.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kraliçe elizabeth
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kraliçe elizabeth
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı
22:49 08.09.2022 (güncellendi: 22:51 08.09.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Hem Türkçe hem İngilizce yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum.