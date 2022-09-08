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https://sputniknews.com.tr/20220908/brent-petrol-fiyatlari-9-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1060980138.html
Brent petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesinde
Brent petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesinde
Brent petrol 90 doların altına geriledi. 87 doları gören brent petrol, son 9 ayın en düşük seviyesine indi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T19:54+0300
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dünya
brent petrol
fiyat
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düşüş
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Enerjiye olan talebin düşecek olması nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında düşüşler sürüyor.Brent petrol 87 dolara düşerek 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece petrol 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. AB ve ABD'de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.Avrupa'da enerji kıtlığıAvrupa'da da doğalgaz fiyatları bir önceki güne göre düşüş yaşadı. Avrupa'da enerji kıtlığı nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Böylece AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/hollandada-enerji-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-200-yuzme-havuzu-kapanabilir-1060975776.html
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brent petrol, fiyat, dolar, düşüş, rekor
brent petrol, fiyat, dolar, düşüş, rekor

Brent petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesinde

19:54 08.09.2022 (güncellendi: 19:55 08.09.2022)
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Brent petrol 90 doların altına geriledi. 87 doları gören brent petrol, son 9 ayın en düşük seviyesine indi.
Enerjiye olan talebin düşecek olması nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında düşüşler sürüyor.
Brent petrol 87 dolara düşerek 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece petrol 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
AB ve ABD'de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Avrupa'da enerji kıtlığı

Avrupa'da da doğalgaz fiyatları bir önceki güne göre düşüş yaşadı. Avrupa'da enerji kıtlığı nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek.
Böylece AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor.
Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu kapanabilir
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