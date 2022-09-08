https://sputniknews.com.tr/20220908/abd-baskan-yardimcisi-harris-sinzo-abenin-resmi-cenaze-torenine-katilmak-uzere-japonyaya-gidecek-1060945782.html

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25-29 Eylül'de Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek ve öldürülen eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi cenazesine... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T02:51+0300

2022-09-08T02:51+0300

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dünya

şinzo abe

cenaze töreni

kamala harris

güney kore

japonya

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris 25-29 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo ile Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edecek.Harris, Tokyo'da, suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe'nin resmi cenaze törenine katılacak heyete başkanlık edecek ve ABD-Japonya ilişkilerinin önemini vurgulayacak.Hem Japonya hem de Güney Kore'de üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmeler yapacak olan Harris, açık ve özgür bir Hint-Pasifik' vurgusu yapacak.Japonya'da Üst Meclis seçimleri arifesinde eski Başbakan Şinzo Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğindeki konuşması esnasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220825/japonya-emniyet-genel-muduru-sinzo-abe-suikasti-nedeniyle-istifa-etti-1060368544.html

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şinzo abe, cenaze töreni, kamala harris, güney kore, japonya