Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220908/abd-baskan-yardimcisi-harris-sinzo-abenin-resmi-cenaze-torenine-katilmak-uzere-japonyaya-gidecek-1060945782.html
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25-29 Eylül'de Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek ve öldürülen eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi cenazesine... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T02:51+0300
2022-09-08T02:53+0300
dünya
şinzo abe
cenaze töreni
kamala harris
güney kore
japonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050976569_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_c127bb8c7a28cfa5a5b70613a61826a7.jpg
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris 25-29 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo ile Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edecek.Harris, Tokyo'da, suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe'nin resmi cenaze törenine katılacak heyete başkanlık edecek ve ABD-Japonya ilişkilerinin önemini vurgulayacak.Hem Japonya hem de Güney Kore'de üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmeler yapacak olan Harris, açık ve özgür bir Hint-Pasifik' vurgusu yapacak.Japonya'da Üst Meclis seçimleri arifesinde eski Başbakan Şinzo Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğindeki konuşması esnasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220825/japonya-emniyet-genel-muduru-sinzo-abe-suikasti-nedeniyle-istifa-etti-1060368544.html
güney kore
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050976569_104:0:1895:1343_1920x0_80_0_0_d74d8e667605721315292f701d0ab6d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şinzo abe, cenaze töreni, kamala harris, güney kore, japonya
şinzo abe, cenaze töreni, kamala harris, güney kore, japonya

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek

02:51 08.09.2022 (güncellendi: 02:53 08.09.2022)
© REUTERS / LEAH MILLISKamala Harris - Joe Biden
Kamala Harris - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
Abone olTelegram
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25-29 Eylül'de Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek ve öldürülen eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi cenazesine katılacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris 25-29 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo ile Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edecek.
Harris, Tokyo'da, suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe'nin resmi cenaze törenine katılacak heyete başkanlık edecek ve ABD-Japonya ilişkilerinin önemini vurgulayacak.
Hem Japonya hem de Güney Kore'de üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmeler yapacak olan Harris, açık ve özgür bir Hint-Pasifik' vurgusu yapacak.
Japonya'da Üst Meclis seçimleri arifesinde eski Başbakan Şinzo Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğindeki konuşması esnasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Şinzo Abe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
DÜNYA
Japonya Emniyet Genel Müdürü, Şinzo Abe suikasti nedeniyle istifa etti
25 Ağustos, 10:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала