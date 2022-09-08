https://sputniknews.com.tr/20220908/abd-baskan-yardimcisi-harris-sinzo-abenin-resmi-cenaze-torenine-katilmak-uzere-japonyaya-gidecek-1060945782.html
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25-29 Eylül'de Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek ve öldürülen eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi cenazesine... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T02:51+0300
2022-09-08T02:51+0300
2022-09-08T02:53+0300
dünya
şinzo abe
cenaze töreni
kamala harris
güney kore
japonya
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris 25-29 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo ile Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edecek.Harris, Tokyo'da, suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe'nin resmi cenaze törenine katılacak heyete başkanlık edecek ve ABD-Japonya ilişkilerinin önemini vurgulayacak.Hem Japonya hem de Güney Kore'de üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmeler yapacak olan Harris, açık ve özgür bir Hint-Pasifik' vurgusu yapacak.Japonya'da Üst Meclis seçimleri arifesinde eski Başbakan Şinzo Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğindeki konuşması esnasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220825/japonya-emniyet-genel-muduru-sinzo-abe-suikasti-nedeniyle-istifa-etti-1060368544.html
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şinzo abe, cenaze töreni, kamala harris, güney kore, japonya
şinzo abe, cenaze töreni, kamala harris, güney kore, japonya
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek
02:51 08.09.2022 (güncellendi: 02:53 08.09.2022) Abone ol
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25-29 Eylül'de Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek ve öldürülen eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi cenazesine katılacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris 25-29 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo ile Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edecek.
Harris, Tokyo'da, suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe'nin resmi cenaze törenine katılacak heyete başkanlık edecek ve ABD-Japonya ilişkilerinin önemini vurgulayacak.
Hem Japonya hem de Güney Kore'de üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmeler yapacak olan Harris, açık ve özgür bir Hint-Pasifik' vurgusu yapacak.
Japonya'da Üst Meclis seçimleri arifesinde eski Başbakan Şinzo Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğindeki konuşması esnasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti.