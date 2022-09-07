Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220907/zehirlenen-27-isci-hastanelik-oldu-1060914166.html
Bolu'da zehirlenen 27 işçi hastanelik oldu
Bolu'da zehirlenen 27 işçi hastanelik oldu
Bolu'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T14:31+0300
2022-09-07T14:32+0300
türkiye
bolu
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060221711_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_84988c944b1395cd71ad027c30435f5f.jpg
Bolu'daki tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.Yapılan tetkiklerde işçilerde zehirlenme şüphesi tespit edildi.İşçiler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise fabrikadaki yemeklerden ve içme sularından numune alıp, incelemek üzere laboratuvara götürdü.Zehirlenme kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/bolu-belediye-baskani-ozcanin-makam-soforu-genel-mudurluge-atandi-1060211181.html
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060221711_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_8e277496b6f37dd06ba43029ae679914.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
bolu, zehirlenme, gıda zehirlenmesi

Bolu'da zehirlenen 27 işçi hastanelik oldu

14:31 07.09.2022 (güncellendi: 14:32 07.09.2022)
© AAZonguldak, hastane, ambulans
Zonguldak, hastane, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Bolu'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bolu'daki tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
Yapılan tetkiklerde işçilerde zehirlenme şüphesi tespit edildi.
İşçiler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise fabrikadaki yemeklerden ve içme sularından numune alıp, incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Zehirlenme kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı.
Özgür Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
TÜRKİYE
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın makam şoförü genel müdürlüğe atandı
21 Ağustos, 17:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала