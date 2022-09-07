https://sputniknews.com.tr/20220907/zehirlenen-27-isci-hastanelik-oldu-1060914166.html
Bolu'da zehirlenen 27 işçi hastanelik oldu
Bolu'da zehirlenen 27 işçi hastanelik oldu
Bolu'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T14:31+0300
2022-09-07T14:31+0300
2022-09-07T14:32+0300
türkiye
bolu
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
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Bolu'daki tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.Yapılan tetkiklerde işçilerde zehirlenme şüphesi tespit edildi.İşçiler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise fabrikadaki yemeklerden ve içme sularından numune alıp, incelemek üzere laboratuvara götürdü.Zehirlenme kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/bolu-belediye-baskani-ozcanin-makam-soforu-genel-mudurluge-atandi-1060211181.html
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bolu, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
bolu, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
Bolu'da zehirlenen 27 işçi hastanelik oldu
14:31 07.09.2022 (güncellendi: 14:32 07.09.2022) Abone ol
Bolu'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bolu'daki tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
Yapılan tetkiklerde işçilerde zehirlenme şüphesi tespit edildi.
İşçiler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise fabrikadaki yemeklerden ve içme sularından numune alıp, incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Zehirlenme kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı.